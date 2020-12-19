Хочешь уехать — плати: в Беларуси хотят сделать платный выезд из страны

В Беларуси могут ввести платный сбор за пересечение границы на выезд. О таком решении сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в комментарии корреспонденту издания БЕЛТА.

За выезд из Беларуси придется платить. Фото: Укрінформ

Подобные нововведения связаны с проектом закона "Об изменении Налогового кодекса". Согласно документу, областным советам Беларуси могут позволить начать внедрение местного сбора на пересечение границы. Интересно, что такая практика коснется исключительно транспорта, чей максимальный вес не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин.

"Объектом внимания этого сбора будет транспортное средство, пересекающее границу на выезд", — в частности уточнил министр Селиверстов.

На вопрос, куда же потратят полученные от сбора средства, чиновник пояснил, что их направят на благое дело. Им станет дезинфекция пограничных пунктов пропуска, которая особенно важна во времена распространения коронавируса.

Стоит отметить, что это не первая попытка ввести подобную плату. Несколько лет назад, по словам Селиверстова, водители уже платили такой сбор.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с 17 декабря Беларусь вообще закрывает наземную границу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Конечно, исключения имеются: выезжать из страны позволят при наличии уведомления о тяжелой болезни или смерти члена семьи (близкого родственника), а также со специальным медицинским предписанием.

Между прочим, въезд иностранцам в Беларусь запрещен еще с 1 ноября. Причина — та же, противодействие пандемии COVID-19.

Также издание рассказывало о памятной монете "Украина-Беларусь", которую выпустил Нацбанк.

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