Идет с поднятыми руками: момент гибели Тарайковского в Беларуси попал на видео

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Таисия Ерохина
Момент гибели протестующего в Беларуси Александра Тарайковского, который погиб пять дней назад, сняли на видео. Фрагмент опубликовало белорусское издание Euroradio.
Как видно, мужчина идет к правоохранителям с поднятыми над головой руками. При этом, какого-либо предмета у него при себе не видно. Хотя по версии МВД Беларуси, Тарайковский был одним из протестующих и попытался бросить в правоохранителей неопознанное взрывное устройство. И якобы оно взорвалось у него в руке, что и повлекло смерть мужчины. Также на видео видна вспышка, после которой мужчина падает замертво.
Кроме того, фото белоруса за миг до смерти опубликовало Associated Press. Так, в руках Тарайковского не видно никаких предметов. Он стоит в окровавленной белой майке, а напротив него – сотрудники белорусских спецподразделений.
Напомним, украинцев, задержанных в Беларуси, освободили. Зеленский высказался по этому поводу и обратился к белорусским коллегам с призывом.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и обсудил ситуацию в Беларуси.
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