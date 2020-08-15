Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

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Татьяна Веремеева
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 15 августа, во время телефонного
разговора с президентом России ситуацию в своей стране. Об этом передает "БЕЛТА".
Сообщается, что президенты говорили о ситуации, которая сложилась в
Беларуси и вокруг страны.
Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза поддержали санкции
против Беларуси. Они приняли решение о введении санкций против лиц, причастных
к нарушению прав человека в Беларуси. Дипломатический источник сообщил, что
министры договорились поручить своему внешнеполитическому подразделению
подготовить список лиц, подлежащих внесению в черный список.
Ранее "Комментарии" писали, что 14 августа Центральная избирательная
комиссия Беларуси подтвердила предварительные прогнозы о победе Александра
Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Согласно окончательным данным по
количеству голосов, действующий президент набрал
80,1% голосов избирателей, а его основная конкурентка от оппозиции Светлана
Тихановская – всего 10,1%.
Напомним, президент Украины Владимир
Зеленский заявил, что для него остается не понятным решение Беларуси о
передаче задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" России.
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