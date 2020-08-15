Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 15 августа, во время телефонного разговора с президентом России ситуацию в своей стране. Об этом передает "БЕЛТА".



Сообщается, что президенты говорили о ситуации, которая сложилась в Беларуси и вокруг страны.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза поддержали санкции против Беларуси. Они приняли решение о введении санкций против лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси. Дипломатический источник сообщил, что министры договорились поручить своему внешнеполитическому подразделению подготовить список лиц, подлежащих внесению в черный список.

Ранее "Комментарии" писали, что 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси подтвердила предварительные прогнозы о победе Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Согласно окончательным данным по количеству голосов, действующий президент набрал 80,1% голосов избирателей, а его основная конкурентка от оппозиции Светлана Тихановская – всего 10,1%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него остается не понятным решение Беларуси о передаче задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" России.

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