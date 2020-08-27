Итоги сегодняшних протестов в Беларуси: правоохранители задержали полторы сотни человек

Во время сегодняшних протестов в Минске, направленных против фальсифицированных результатов президентских выборов, белорусские силовики задержали более 150 человек. Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, на данный момент известно о задержании 153 человек. Среди задержанных есть представители СМИ: журналисты "Радио Свобода", фотограф агентства Onliner, журналисты TUT.BY, "БелаПАН", DW и BBC, а также корреспондент польского телеканала TVN. Кроме того, правоохранители задержали граждан Российской Федерации и Швеции, сообщают представители "Весны".

Фото: YAUHEN YERCHAK, источник: EPA-EFE

Ранее, в белорусских СМИ появилась информация о задержании силовиками двух десятков журналистов. Пресс-служба МВД Беларуси отрицает данный факт, поясняя, что представители СМИ были доставлены в РУВД для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

Далее в сообщении отмечается, что журналисты белорусских СМИ и иностранных изданий, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, после проверки будут отпущены.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Европейский союз готов сопровождать Беларусь в урегулировании государственного кризиса.





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