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Главная Новости Мир Беларусь Итоги сегодняшних протестов в Беларуси: правоохранители задержали полторы сотни человек
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Итоги сегодняшних протестов в Беларуси: правоохранители задержали полторы сотни человек

Среди задержанных есть представители СМИ, в том числе и иностранных

сегодня, 23:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во время сегодняшних протестов в Минске, направленных против фальсифицированных результатов президентских выборов, белорусские силовики задержали более 150 человек. Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

 По информации правозащитников, на данный момент известно о задержании 153 человек. Среди задержанных есть представители СМИ: журналисты "Радио Свобода", фотограф агентства Onliner, журналисты TUT.BY, "БелаПАН", DW и BBC, а также корреспондент польского телеканала TVN. Кроме того, правоохранители задержали граждан Российской Федерации и Швеции, сообщают представители "Весны".

Итоги сегодняшних протестов в Беларуси: правоохранители задержали полторы сотни человек

Фото: YAUHEN YERCHAK, источник: EPA-EFE

Ранее, в белорусских СМИ появилась информация о задержании силовиками двух десятков журналистов. Пресс-служба МВД Беларуси отрицает данный факт, поясняя, что представители СМИ были доставлены в РУВД для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

Далее в сообщении отмечается, что журналисты белорусских СМИ и иностранных изданий, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, после проверки будут отпущены.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Европейский союз готов сопровождать Беларусь в урегулировании государственного кризиса.



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