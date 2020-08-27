Итоги сегодняшних протестов в Беларуси: правоохранители задержали полторы сотни человек

Язык
BTC/USD
11283.16
ETH/USD
380.71
LTC/USD
55.57
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Во время
сегодняшних протестов в Минске, направленных против фальсифицированных
результатов президентских выборов, белорусские силовики задержали более 150
человек. Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".
Фото: YAUHEN YERCHAK, источник: EPA-EFE
Ранее, в белорусских СМИ появилась информация о задержании силовиками двух десятков журналистов. Пресс-служба МВД Беларуси отрицает данный факт, поясняя, что представители СМИ были доставлены в РУВД для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.
Далее в сообщении отмечается, что журналисты белорусских СМИ и иностранных изданий, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, после проверки будут отпущены.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Европейский союз готов сопровождать Беларусь в урегулировании государственного кризиса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости