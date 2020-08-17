Избивали ради удовольствия: освобожденный белорус рассказал о пытках в СИЗО

Многих белорусов, задержанных во время протестов, в СИЗО сотрудники ОМОНа пытали не ради признаний, а ради собственного удовольствия. Об этом рассказал в эфире "Украина 24" Сергей Марьянец - один из тех, кому удалось накануне выйти на свободу.

Сам мужчина оказался за решеткой еще 10 августа, когда разгоны митингов в Минске были особенно жестокими. Сергей утверждает, что участия в активных противостояниях не принимал, но и остаться в стороне от событий в Беларуси тоже не мог.

Задержания в Минске. Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

"Я верующий. Вместе с братьями мы приехали на машине и остановились неподалеку от места, где собрались протестующие. Мы припарковались на разрешенной площадке. Я приехал, чтобы молиться Богу. С машины не выходил, писал сообщение в церковный чат. Надеялся, что ОМОН не будет трогать людей, которые просто молятся на коленях", - объяснил Марьянец.

Однако все произошло с точностью до наоборот. ОМОНовцы вытащили мужчину с машины, а затем избили.

"У меня была открыта дверь в машину. Никакой протестной символики не было. Но они вытащили меня, повалили на землю и били дубинками. Далее запихнули в грузовик без опознавательных знаков. Там все лежали на полу", - говорит Сергей.

Но на этом испытания только начались.

"ОМОНовец, который был ко мне ближе всего начал меня пытать. Он бил меня электрошокером и задавал одни и те же вопросы. Я отвечал правду и он знал это, но продолжал бить. Раз 10 меня ударили в район сердца. Им просто нравилось это делать. ОМОНовец прямым текстом мне сообщил - если буду дергаться, он просто сломает мне хребет", - вспоминает задержанный.

В СИЗО пытки только усилились.

"Мы простояли у стенки 2 часа, нас избивали. У меня есть подтверждение из больницы, что меня пытали электрошокером. Но снять побои официально невозможно, нам запрещают это делать", - говорит Марьянец.

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