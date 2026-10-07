logo

BTC/USD

83382

ETH/USD

2569.28

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Какой будет жизнь Лукашенко без Путина: решение лидера Беларуси удивит многих
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой будет жизнь Лукашенко без Путина: решение лидера Беларуси удивит многих

Эксперт Загородний рассказал, что будет делать Лукашенко, если не будет Путина

7 октября 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лидер Беларуси Александр Лукашенко целиком и полностью зависит от лидера РФ Владимира Путина. Белорусский лидер не только помогает Путину обходить санкции или дает территорию своей страны для военных преступлений. Даже политическая жизнь Лукашенко во многом зависит от Путина.

Какой будет жизнь Лукашенко без Путина: решение лидера Беларуси удивит многих

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, завершится ли политическая жизнь Лукашенко, когда не будет Путина. По его словам, Лукашенко сразу перестроится.

"Окажется, что он все это время был за Украину. И вообще боролся за НАТО, европейскую интеграцию. Он будет по-другому разворачивать свою историю. Если доживет, конечно. Потому что человек все-таки тоже в возрасте, мягко говоря", – пояснил эксперт.

Загородний убежден, что Лукашенко сразу же "переобуется".

"Окажется, что лучшего патриота и помощника Украины вообще не существовало. Все то, что произошло, например, в 22-м году, когда он пропустил войска через свою территорию, это там заставили и многое другое. Это такие кадры, которые быстро переобуются и скажут, что у него многовекторность. Он достаточно грамотно это разыгрывает", — отметил Загородний.

Эксперт рассказал, что Лукашенко выстраивает отношения и с Китаем, и с США. В этой ситуации, объяснил Загородний, Лукашенко будет сразу же переобуваться и скажет, что он вообще был патриотом Беларуси.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что нужно "встряхнуть" армию, даже пригрозил мобилизацией. Однако, как уверяют украинские эксперты, это "игра для одного зрителя". По словам Загороднего, Лукашенко "клеит дурака перед Путиным", таким образом выпрашивая еще денег якобы на подготовку армии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/dASOoZBOxOw
Теги:

Новости

Все новости