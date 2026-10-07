Какой будет жизнь Лукашенко без Путина: решение лидера Беларуси удивит многих

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Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко целиком и полностью зависит от лидера РФ Владимира Путина. Белорусский лидер не только помогает Путину обходить санкции или дает территорию своей страны для военных преступлений. Даже политическая жизнь Лукашенко во многом зависит от Путина.
Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, завершится ли политическая жизнь Лукашенко, когда не будет Путина. По его словам, Лукашенко сразу перестроится.
Загородний убежден, что Лукашенко сразу же "переобуется".
Эксперт рассказал, что Лукашенко выстраивает отношения и с Китаем, и с США. В этой ситуации, объяснил Загородний, Лукашенко будет сразу же переобуваться и скажет, что он вообще был патриотом Беларуси.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что нужно "встряхнуть" армию, даже пригрозил мобилизацией. Однако, как уверяют украинские эксперты, это "игра для одного зрителя". По словам Загороднего, Лукашенко "клеит дурака перед Путиным", таким образом выпрашивая еще денег якобы на подготовку армии.