Какой будет жизнь Лукашенко без Путина: решение лидера Беларуси удивит многих

Лидер Беларуси Александр Лукашенко целиком и полностью зависит от лидера РФ Владимира Путина. Белорусский лидер не только помогает Путину обходить санкции или дает территорию своей страны для военных преступлений. Даже политическая жизнь Лукашенко во многом зависит от Путина.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, завершится ли политическая жизнь Лукашенко, когда не будет Путина. По его словам, Лукашенко сразу перестроится.

"Окажется, что он все это время был за Украину. И вообще боролся за НАТО, европейскую интеграцию. Он будет по-другому разворачивать свою историю. Если доживет, конечно. Потому что человек все-таки тоже в возрасте, мягко говоря", – пояснил эксперт.

Загородний убежден, что Лукашенко сразу же "переобуется".

"Окажется, что лучшего патриота и помощника Украины вообще не существовало. Все то, что произошло, например, в 22-м году, когда он пропустил войска через свою территорию, это там заставили и многое другое. Это такие кадры, которые быстро переобуются и скажут, что у него многовекторность. Он достаточно грамотно это разыгрывает", — отметил Загородний.

Эксперт рассказал, что Лукашенко выстраивает отношения и с Китаем, и с США. В этой ситуации, объяснил Загородний, Лукашенко будет сразу же переобуваться и скажет, что он вообще был патриотом Беларуси.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что нужно "встряхнуть" армию, даже пригрозил мобилизацией. Однако, как уверяют украинские эксперты, это "игра для одного зрителя". По словам Загороднего, Лукашенко "клеит дурака перед Путиным", таким образом выпрашивая еще денег якобы на подготовку армии.



