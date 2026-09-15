Путін остаточно "залишиться у дурнях": що насправді замислив Лукашенко

Білоруський лідер Олександр Лукашенко минулого тижня заявив, що потрібно “встряхнуть” армію, навіть пригрозив мобілізацією. Однак, як запевняють українські експерти, це “гра для одного глядача”.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що Лукашенко “клеїть дурня перед Путіним”, таким чином випрошуючи ще грошей нібито на підготовку армії. Лукашенко, припустив експерт, розповідає Путіну, що проводить маневри, навчання, акцентує, що вони союзні держави, а сам просто “розводить” Путіна.

“За гроші Путіна Лукашенко готовий готуватися навіть до вторгнення марсіан. І оголошувати війну одразу всій галактиці за потреби. Але не хоче він воювати. Щобільше, я підозрюю, що він використовує ресурс для формування своєї армії на всяк випадок, щоб його захистили від росіян”, — зауважив експерт.

Загородній переконаний, що перспектива участі у війні у Лукашенка ентузіазму не викликає. Він добре усвідомлює, якщо у РФ за 3000 км прилітає, то знищити всю промисловість Білорусі Україна зможе приблизно протягом доби, зауважив експерт. До того ж, перед усім є застереження від Китаю.

Експерт підсумував, що Лукашенко активно “клеїть дурня” і розповідатиме Путіну про серйозну підготовку армії, що не встигли вчасно, розповідатиме про проблеми і так далі. Однак він торгує і з американцями, і з Китаєм, і добре розуміє, що будь-який необережний рух у бік України завершиться для нього досить сумно.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якої фатальної помилки припустилися Путін та Лукашенко.



