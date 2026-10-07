Яким буде життя Лукашенка без Путіна: рішення лідера Білорусі здивує багатьох

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко цілком та повністю залежить від лідера РФ Володимира Путіна. Білоруський лідер не тільки допомагає Путіну обходити санкції чи дає територію своєї країни для воєнних злочинів. Навіть політичне життя Лукашенка значною мірою залежить від Путіна.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, чи завершиться політичне життя Лукашенка, коли не буде Путіна. За його словами, Лукашенко одразу ж перебудується.

“Виявиться, що він весь цей час був за Україну. І взагалі боровся за НАТО, європейську інтеграцію. Він буде по-іншому розвертати свою історію. Якщо доживе, звичайно. Тому що людина все ж таки теж у віці, м’яко кажучи”, — пояснив експерт.

Загородній переконаний, що Лукашенко одразу ж “перевзується”.

“Виявиться, що кращого патріота і помічника України взагалі не існувало. Все те, що відбулося, наприклад, в 22-му році, коли він пропустив війська через свою територію, це там змусили і багато чого іншого. Це такі кадри, які швидко перевзуються і скажуть, що в нього багатовекторність. Він достатньо грамотно це розігрує", — зазначив Загородній.

Експерт розповів, що Лукашенко вибудовує стосунки і з Китаєм, і з США. У цій ситуації, пояснив Загородній, Лукашенко буде одразу ж перевзуватися і скаже, що він взагалі був патріотом Білорусі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що білоруський лідер Олександр Лукашенко минулого тижня заявив, що потрібно “встряхнуть” армію, навіть пригрозив мобілізацією. Однак, як запевняють українські експерти, це “гра для одного глядача”. За словами Загороднього, Лукашенко “клеїть дурня перед Путіним”, таким чином випрошуючи ще грошей нібито на підготовку армії.



