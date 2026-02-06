"Кладешь под язык и кружится голова": Лукашенко признался о тайном желании (ВИДЕО)

Лидеру Беларуси Александру Лукашенко прямо на совещание принесли снюс, когда он пошутил о желании немного напиться.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

На видео Лукашенко спрашивает об употреблении и эффекте от снюса и одновременно распекает подчиненных:

"И что под язык кладешь? И получаешь ли долю никотина? То есть голова кружится?.. Иногда хочется напиться, чтобы кружилась голова и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут. — Давайте открою (предлагает один из должностных лиц, — ред.) — Нет, нет, не надо, я же не буду закладывать пока что-то… Чтобы успокоиться? Главное, чтобы ты уже не стал успокаиваться”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Беларуси приказали заблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, по данным местных СМИ, социальную сеть заблокировали по приказу от КГБ.

На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", — цитируют сообщения российские СМИ. К сообщению прикреплен скриншот "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, формируемый республиканским унитарным предприятием "БелГИЭ", отвечающий за надзор в сфере электросвязи. Запись о включении "ВКонтакте" в этот список датируется 24 октября 2025 года.

В пресс-службе социальной сети сообщили, что изучают ситуацию и делают все, чтобы серверы снова стали доступны. Вечером того же дня стало известно, что ВКонтакте и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме.