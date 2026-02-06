"Кладешь под язык и кружится голова": Лукашенко признался о тайном желании (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Лидеру Беларуси Александру Лукашенко прямо на совещание принесли снюс, когда он пошутил о желании немного напиться.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
На видео Лукашенко спрашивает об употреблении и эффекте от снюса и одновременно распекает подчиненных:
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Беларуси приказали заблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, по данным местных СМИ, социальную сеть заблокировали по приказу от КГБ.
На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", — цитируют сообщения российские СМИ. К сообщению прикреплен скриншот "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, формируемый республиканским унитарным предприятием "БелГИЭ", отвечающий за надзор в сфере электросвязи. Запись о включении "ВКонтакте" в этот список датируется 24 октября 2025 года.
В пресс-службе социальной сети сообщили, что изучают ситуацию и делают все, чтобы серверы снова стали доступны. Вечером того же дня стало известно, что ВКонтакте и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме.