logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь "Кладешь под язык и кружится голова": Лукашенко признался о тайном желании (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Кладешь под язык и кружится голова": Лукашенко признался о тайном желании (ВИДЕО)

Лидер Беларуси Лукашенко рассказал, почему иногда хочет напиться

6 февраля 2026, 16:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лидеру Беларуси Александру Лукашенко прямо на совещание принесли снюс, когда он пошутил о желании немного напиться.

"Кладешь под язык и кружится голова": Лукашенко признался о тайном желании (ВИДЕО)

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

На видео Лукашенко спрашивает об употреблении и эффекте от снюса и одновременно распекает подчиненных:

"И что под язык кладешь? И получаешь ли долю никотина? То есть голова кружится?.. Иногда хочется напиться, чтобы кружилась голова и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут. — Давайте открою (предлагает один из должностных лиц, — ред.) — Нет, нет, не надо, я же не буду закладывать пока что-то… Чтобы успокоиться? Главное, чтобы ты уже не стал успокаиваться”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Беларуси приказали заблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, по данным местных СМИ, социальную сеть заблокировали по приказу от КГБ.

На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", — цитируют сообщения российские СМИ. К сообщению прикреплен скриншот "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, формируемый республиканским унитарным предприятием "БелГИЭ", отвечающий за надзор в сфере электросвязи. Запись о включении "ВКонтакте" в этот список датируется 24 октября 2025 года.

В пресс-службе социальной сети сообщили, что изучают ситуацию и делают все, чтобы серверы снова стали доступны. Вечером того же дня стало известно, что ВКонтакте и все сервисы соцсети в Белоруссии работают в штатном режиме.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости