Беларусь "Кладеш під язик і паморочиться голова": Лукашенко зізнався про таємне бажання (ВІДЕО)
“Кладеш під язик і паморочиться голова”: Лукашенко зізнався про таємне бажання (ВІДЕО)

Лідер Білорусі Лукашенко розповів, чому іноді хоче напитися

6 лютого 2026, 16:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лідеру Білорусі Олександру Лукашенку прямо на нараду принесли снюс, коли він пожартував про бажання трохи напитися.   

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

На відео Лукашенко запитує про вживання та ефект від снюсу і водночас розпікає підлеглих:    

“І що під язик кладеш? І отримуєш частку нікотину? Тобто голова паморочиться?.. Іноді хочеться напитися, щоб голова паморочилась і від губернатора Гродненської області не отримувати інформацію, що телята в нього дохнуть. — Давайте відкрию (пропонує один із посадовців, — ред.) — Ні, ні, не треба, я ж не буду закладати поки що чогось… Щоб заспокоїтись? Головне, щоб ти вже не почав заспокоюватись”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Білорусі наказали заблокувати російську соціальну мережу “ВКонтакте”. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що за даними місцевих ЗМІ соціальну мережу заблокували за наказом від КГБ.  

На підставі подання Комітету державної безпеки доступ до інформаційного ресурсу обмежений", — цитують повідомлення російські ЗМІ. До повідомлення прикріплено скріншот “Списку обмеженого доступу” інтернет-ресурсів, який формується республіканським унітарним підприємством “БелДІЕ”, що відповідає за нагляд у сфері електрозв'язку. Запис про включення “ВКонтакте” до цього списку датується 24 жовтня 2025 року.

У пресслужбі соціальної мережі повідомили, що вивчають ситуацію та роблять все, щоб сервери знову стали доступні. Ввечері того ж дня стало відомо, що "ВКонтакте" та всі сервіси соцмережі в Білорусії працюють у штатному режимі.



