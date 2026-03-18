Контакт между Лукашенко и Трампом усиливается: на что согласился Минск

В Минске ожидается новое освобождение группы политических заключенных по итогам визита американской делегации 18 марта. Об этом сообщил белорусский оппозиционер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский в интервью Укринформу.

США и Беларусь. Фото: из открытых источников

По его словам, между США и белорусскими властями продолжаются переговоры по дальнейшему освобождению удерживаемых.

Такие переговоры ведутся. Ожидается освобождение еще одной группы политзаключенных именно по результатам этого визита", – отметил Тихановский.

В то же время он подчеркнул, что не продвигал увольнения конкретных лиц. Во время слушаний в Конгрессе США 3 марта оппозиционер обратил внимание на наиболее уязвимую категорию – активистов сопротивления и представителей силовых структур, которых Александр Лукашенко считает изменниками.

"Они находятся в худших условиях, и именно их могут не включить в списки на увольнение", — подчеркнул он.

По данным правозащитного центра Весна, в Беларуси в настоящее время содержится около 1140 политических заключенных. При этом уволена лишь незначительная часть.

Тихановский также отметил, что процесс переговоров является сложным и многоуровневым.

"Цена увольнения может быть разной. У американцев есть сильные позиции, но Лукашенко – опытный игрок в этот политический покер", — подытожил он.

Американские аналитики отмечают, 17 марта Госдума РФ ратифицировала соглашение о взаимном исполнении судебных решений с Беларусью, подписанное еще в декабре 2024 года и ратифицированное Минском в середине 2025-го. Документ позволяет каждому государству выполнять судебные решения по гражданским и уголовным делам другой стороны, что фактически предоставляет российским правоохранителям юрисдикцию на территории Беларуси.



