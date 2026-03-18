Контакт між Лукашенком та Трампом посилюється: на що згодився Мінськ

Кравцев Сергей
У Мінську очікують нове звільнення групи політичних в’язнів за підсумками візиту американської делегації 18 березня. Про це повідомив білоруський опозиціонер і колишній політв’язень Сергій Тихановський в інтерв’ю Укрінформ.
США та Білорусь. Фото: з відкритих джерел
За його словами, між США та білоруською владою тривають перемовини щодо подальшого звільнення утримуваних.
Водночас він підкреслив, що не просував звільнення конкретних осіб. Під час слухань у Конгресі США 3 березня опозиціонер звернув увагу на найбільш уразливу категорію – активістів спротиву та представників силових структур, яких Олександр Лукашенко вважає зрадниками.
За даними правозахисного центру Весна, у Білорусі наразі утримують близько 1140 політичних в’язнів. При цьому звільнено лише незначну частину.
Тихановський також зауважив, що процес перемовин є складним і багаторівневим.
Росія веде повномасштабну війну проти України, але паралельно путінський режим продовжує зміцнювати контроль над Білоруссю. Кремль використовує механізми Союзної держави для фактичної анексії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни.
Американські аналітики зазначають, 17 березня Держдума РФ ратифікувала угоду про взаємне виконання судових рішень з Білоруссю, підписану ще у грудні 2024 року та ратифіковану Мінськом у середині 2025-го. Документ дозволяє кожній державі виконувати судові рішення щодо цивільних та кримінальних справ іншої сторони, що фактично надає російським правоохоронцям юрисдикцію на території Білорусі.