Контакт між Лукашенком та Трампом посилюється: на що згодився Мінськ

У Мінську очікують нове звільнення групи політичних в’язнів за підсумками візиту американської делегації 18 березня. Про це повідомив білоруський опозиціонер і колишній політв’язень Сергій Тихановський в інтерв’ю Укрінформ.

США та Білорусь. Фото: з відкритих джерел

За його словами, між США та білоруською владою тривають перемовини щодо подальшого звільнення утримуваних.

"Такі переговори ведуться. Очікується визволення ще однієї групи політв’язнів саме за результатами цього візиту", — зазначив Тихановський.

Водночас він підкреслив, що не просував звільнення конкретних осіб. Під час слухань у Конгресі США 3 березня опозиціонер звернув увагу на найбільш уразливу категорію – активістів спротиву та представників силових структур, яких Олександр Лукашенко вважає зрадниками.

"Вони перебувають у найгірших умовах, і саме їх можуть не включити до списків на звільнення", — наголосив він.

За даними правозахисного центру Весна, у Білорусі наразі утримують близько 1140 політичних в’язнів. При цьому звільнено лише незначну частину.

Тихановський також зауважив, що процес перемовин є складним і багаторівневим.

"Ціна звільнення може бути різною. Американці мають сильні позиції, але Лукашенко – досвідчений гравець у цей політичний покер", — підсумував він.

Росія веде повномасштабну війну проти України, але паралельно путінський режим продовжує зміцнювати контроль над Білоруссю. Кремль використовує механізми Союзної держави для фактичної анексії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, 17 березня Держдума РФ ратифікувала угоду про взаємне виконання судових рішень з Білоруссю, підписану ще у грудні 2024 року та ратифіковану Мінськом у середині 2025-го. Документ дозволяє кожній державі виконувати судові рішення щодо цивільних та кримінальних справ іншої сторони, що фактично надає російським правоохоронцям юрисдикцію на території Білорусі.



