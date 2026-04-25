Кремль готовит новый фронт: почему возросла вероятность того, что Беларусь могут втянуть в войну

Россия может готовить долгосрочный сценарий вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 каналу.

Белорусские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, на территории Беларуси уже идет строительство оборонительных сооружений, которые могут использоваться для размещения российских или совместных военных контингентов. Речь идет не только о защите, но и потенциальной подготовке к наступательным операциям в будущем.

В то же время, Андрей Коваленко подчеркнул, что сейчас непосредственной угрозы наступления с севера нет. Россия не концентрирует значительные силы на белорусском направлении, а сама армия Беларуси не мобилизована и не готова к масштабным боевым действиям.

В то же время актуальной угрозой остаются атаки ударных беспилотников. По информации ЦПИ, в Беларуси могут создаваться центры управления дронами типа "Шахед", способные атаковать украинские территории. Такой сценарий, по словам Коваленко, будет фактически означать прямое вовлечение режима Александр Лукашенко в войну.

Эксперт считает, что для Лукашенко это нежелательный вариант, он рискует окончательно потерять остатки политической автономии и оказаться под полным контролем российских спецслужб.

Таким образом, несмотря на отсутствие немедленной военной угрозы ситуация на белорусском направлении остается потенциально опасной в долгосрочной перспективе.

Читайте на портале "Комментарии" — на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог к украинской территории и налаживание артиллерийских позиций. В сети сразу активизировались разговоры о возможном повторном наступлении на Украину с территории страны-сателлита РФ. Возможен ли такой сценарий, учитывая, что враг использует тактику тысячи порезов, растягивая фронт? На каком участке фронта наибольшая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



