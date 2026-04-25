Кремль готує новий фронт: чому зросла вірогідність, що Білорусь можуть втягнути у війну

Росія може готувати довгостроковий сценарій втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі 24 каналу.

Білоруські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на території Білорусі вже триває будівництво оборонних споруд, які можуть використовуватися для розміщення російських або спільних військових контингентів. Йдеться не лише про захист, а й про потенційну підготовку до наступальних операцій у майбутньому.

Водночас Андрій Коваленко підкреслив, що наразі безпосередньої загрози наступу з півночі немає. Росія не концентрує значні сили на білоруському напрямку, а сама армія Білорусі не мобілізована і не готова до масштабних бойових дій.

Натомість актуальною загрозою залишаються атаки ударних безпілотників. За інформацією ЦПД, у Білорусі можуть створюватися центри управління дронами типу "Шахед", які здатні атакувати українські території. Такий сценарій, за словами Коваленка, фактично означатиме пряме втягнення режиму Олександр Лукашенко у війну.

Експерт вважає, що для Лукашенка це небажаний варіант, адже він ризикує остаточно втратити залишки політичної автономії та опинитися під повним контролем російських спецслужб.

Таким чином, попри відсутність негайної військової загрози, ситуація на білоруському напрямку залишається потенційно небезпечною у довгостроковій перспективі.

