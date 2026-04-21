Другий фронт із півночі: що насправді відбувається на кордоні з Білоруссю

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до української території та налагодження артилерійських позицій. У мережі відразу активізувалися розмови про можливий повторний наступ на Україну з території країни-сателіта РФ. Чи можливий такий сценарій, враховуючи, що ворог використовує тактику тисячі порізів, розтягуючи фронт? На якій ділянці фронту наразі найбільша загроза? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Загроза з боку Білорусі

Лукашенко не налаштований на війну

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, щодо розбудови доріг на прикордонні Білорусі, то цей процес на протилежній стороні, неважливо це Росія чи Білорусь, взагалі поки що не свідчить про підготовку якихось там наступальних або бойових дій. Це ж їхня територія, вони можуть робити все, що завгодно.

"Навіть облаштування якихось там артилерійських позицій ще ні про що конкретне не говорить. А от, коли будуть збиратися люди, тобто жива сила, якщо, як на мене, їх кількість буде зростати і стане більше, ніж 5 тисяч і далі, то тоді можна вже поступово говорити, що там щось дійсно готується, дійсно дуже серйозне. До цього етапу я б не розганяв паніку, бо і так у нас народ наляканий, всі готуються до якогось вторгнення", – зазначив експерт.

Він продовжує, з іншої сторони, Олександр Лукашенко не налаштований на війну, бо його армія маленька, вона недосвідчена і дійсно залишилася в Радянському Союзі. Вона така собі і закомплексована, і укомплектована відповідно до вимог Радянського Союзу, але не відповідно до вимог сучасної війни.

"І він (Лукашенко – ред.) стосунки з Трампом розвиває. Тільки-тільки США почали знімати санкції з Бєлавіа, Бєларуськалія. Тобто йому зараз, як на мене, не з руки. іншого сторони, дійсно, що Путін може тиснути на Лукашенка, мовляв давай, наступай. У такому випадку війна не буде довгою, бо там є фортифікаційні споруди України, і Білорусь дійсно ризикує одразу програти, отримати величезні втрати. А Лукашенко втратить свій режим і свою владу. Тому спокійно, паніку не розганяємо, спостерігаємо. Я думаю, що головна мета всіх цих публікацій – це розфокусувати Збройні сили України, змусити український штаб всюди дивитися. Це ще одна додаткова точка напруги. Загалом три тисячі кілометрів – вся лінія розмежування. Тут додатковий осередок напруги, ресурси треба підкинути, людей підкинути, техніку підкинути, десь треба її забирати, а у нас є і Сумщина, і Харківщина, і всюди-всюди вони потрібні. Тобто росіяни розраховують таким чином посадити нас на шпагат і змусити просісти в обороні. Я думаю, логіка така", – підсумував Іван Ступак.

Білорусь готується до війни з 2022 року

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник вважає, що не можна відкидати варіант з повторним наступом на Україну з території країни-сателіта РФ. Хоча б тому, уточнює співрозмовник порталу "Коментарі," що є фактом те, що Білорусь готується до війні. Вона готується з 2022 року, там є російські інструктори і за великим рахунком зараз силовий блок Білорусі контролюється далеко не білорусами, а росіянами.

"Тому, чи може бути обмеження військової праці з боку Білорусі? Чи це буде атака на Україну, чи це будуть країни Балтії? Мені здається, це не найголовніше питання. Тому що вже ніхто не збирається дотримуватися жодних правил війни. Вже всі прекрасно зрозуміли, що Америка не буде втручатися у жодну війну. І тепер перед нами стоїть лише одне питання, куди вдарить Білорусь за наказом Росії: чи це будуть країни Балтії, чи це буде Україна?", – зазначив експерт.

Щодо того, як найгарячіша ділянка фронту, то Микола Мельник говорить, що це, звісно, Донбас.

"Звісно, там буде головний удар наступу, тому що для росіян важливо захопити Донбас для того, щоб оголосити, що мета "СВО" досягнена. Я нагадаю, що у 2022 році мета "СВО" була захопити Донецьку і Луганську області і часткову південь України. Тому головний удар буде направлений саме туди", – підсумував експерт.

