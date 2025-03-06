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Кремль "никогда" не согласится на это: Лукашенко раскрыл главный страх Путина по Украине

Лукашенко считает, что европейцам пора прекратить обсуждать вопрос размещения европейских войск в Украине

сегодня, 08:02 comments1372
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Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что Кремль "никогда" не примет размещение европейских войск в Украине, поскольку Москва и Киев продолжают маневрировать ради преимущества в спонсируемых США мирных переговорах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ABCnews.

Кремль "никогда" не согласится на это: Лукашенко раскрыл главный страх Путина по Украине

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Александр Лукашенко похвалил президента США Дональда Трампа за его "прямой подход" к войне России с Украиной и предположил, что Путин готов заключить мир.

По его мнению, любое предложение вряд ли получит поддержку России, если оно будет включать размещение европейских войск в Украине.

"Россия никогда на это не согласится. По крайней мере, такова позиция России сегодня. Тем более, что руководство Евросоюза, прежде всего в лице Германии и Франции, в настоящее время занимает очень агрессивную позицию", — сказал белорусский диктатор.

Кроте того Александр Лукашенко парировал нападки Дональда Трампа и Владимира Путина на легитимность президента Украины Владимира Зеленского, предложив Беларусь в качестве места для мирных переговоров.

"Сейчас нет необходимости давить на Зеленского. Нам нужно убедить и договориться с ним, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества", – высказался Лукашенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Лукашенко сделал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу,

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов.




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