Кремль проверяет насколько крепкие нервы у Лукашенко: что творит

Российские беспилотники уже трижды залетали на территорию Беларуси, сначала пролетев над Украиной. Как сказал в эфире 24 канала военный эксперт Михаил Самусь, речь идет о попытке кремлевского диктатора Владимира Путина "укротить" Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко

По его словам, Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в войну с Украиной, но Лукашенко этого боится и пытается избежать подобного привлечения любой ценой.

Самусь предположил, что дроны направляет в Беларусь именно Россия. При этом он напомнил, что ранее Лукашенко сделал нетипичное заявление об отводе белорусских войск, подчеркнув, что не желает проблем с Украиной. Однако самопровозглашенный президент ожидает, что Россия будет создавать группировки на территории Беларуси для того, чтобы растянуть резервы ВСУ.

Самусь считает, что сейчас у террористической России нет сил в Беларуси, но в Кремле давят на Лукашенко, чтобы он проводил разные провокации с территории своей страны.

При этом эксперт считает, что Лукашенко не намерен обострять ситуацию на границе с Украиной. Его испугало вытеснение ВСУ российских войск из Киевской и Черниговской областей в апреле 2022 года. Самопровозглашенный президент боится ВСУ и пытается балансировать, подчеркивает эксперт.

"Он продолжает сопротивляться, и россияне создают такие провокационные ситуации", — считает Самусь.

То есть, по его мнению, Путин пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Для того чтобы "Шахед" залетел в Беларусь, его маршрут закладывали заранее, то есть это было сделано специально, добавил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне.



