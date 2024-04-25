Кремлевский хозяин хочет сжечь еще и Беларусь. О чем свидетельствуют заявления Лукашенко

Руководитель Службы госбезопасности Беларуси Иван Тертель рассказал, что якобы в Беларуси сорвали атаку дронов на Минск, которая должна была состояться с территории Литвы. Однако никакие детали этой операции он не обнародовал.

Александр Лукашенко

По его словам, КГБ в сотрудничестве с другими силовиками провел ряд мер, обезопасивших столицу Беларуси от атак.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на территории его страны находятся десятки ядерных боеприпасов из России. При этом он добавил, что Минск ни при каких условиях не откажется от тактического ядерного оружия. Кроме того, Лукашенко отметил, что только его дело и дело диктатора Владимира Путина, или наносить удары таким оружием. Вроде бы только они принимают решение о времени и месте атаки.

"Лукашенко истерит. Говорит, что дронами по Минску собирались ударить. Кобринский район у него хотят отобрать. Что 120 тысяч украинских войск на границе. Угрожает ядеркой. Вероятно, кремлевский Хозяин хочет сжечь еще и Беларусь в огне войны. Большой. Будут тебе и дроны в Минске и восстание в Кобрине, и миллионная украинская армия. И ядерка в заднице",

– отметил в Фейсбуке военный Юрий Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Александр Лукашенко также заявил , что на фронте в Украине сложилась патовая ситуация, поскольку ни одна из сторон конфликта не может достичь своих целей. Именно поэтому, по его мнению, пришло время мирных договоренностей. При этом он предложил Западу сыграть с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в игру и установить "боевую ничью".