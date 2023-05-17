Кто может заменить президента Беларуси Александра Лукашенко: два человека

9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Москву. Там наблюдалось странное поведение белорусского диктатора, которое привело к слухам о его тяжелой болезни. После этого Лукашенко на пять дней скрылся из публичного пространства. О кандидатах, которые смогут временно заменить Лукашенко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Фокус".



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал о возможных изменениях в руководстве Беларуси. По его мнению, Лукашенко добровольно не отдаст свою власть другому человеку.

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"Лукашенко — это человек, который до последнего дня своей жизни будет держаться за самое дорогое, что у него есть, — за власть. Он никогда не откажется от него. Поэтому мы можем рассмотреть только сценарий в случае его смерти", — считает Павел Латушко.

Таким образом, в случае смерти белорусского диктатора официально два человека могут претендовать на замену Лукашенко. Это председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. Латушко объясняет, что оба чиновника входят в состав Совета безопасности, который после смерти Лукашенко станет фактическим органом управления в Беларуси.





Латушко описывает Наталью Кочанову, как "человека пророссийских взглядов", который находится под покровительством председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Кроме того, Кочанова посещала Москву с официальными визитами, где встречалась с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.





По словам белорусского оппозиционера Павла Латушко, другое лицо, которое может заменить Лукашенко это – Александр Вольфович. Латушко считает, что Вольфович – это "агент влияния Кремля" и человек "способный контролировать силовой блок в Беларуси". Александр Вольфович окончил Московское высшее общевоенное командное училище и Военную академию Генерального штаба Российской Федерации.

В СМИ также появлялась информация, что Лукашенко – своего сына, как будущего лидера Беларуси. Однако Латушко, объясняет, что согласно конституции 18-летний сын Александра Лукашенко сможет занять пост президента Беларуси, когда самому диктатору исполнится 90 лет, поэтому этот сценарий маловероятен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чем болен Александр Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что президент Беларуси посетил элитную больницу в Минске.