Литовско-белорусский кризис: что происходит

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Ольга Чародий
Кризис на литовско-белорусских и польско-белорусских границах из-за того, что самопровозглашенный президент Беларуси и стоящий за ним Кремль используют нелегальных мигрантов как гибридное оружие, набирает обороты. Этот явно неслучайный кризис проанализировал для портала "Комментарии" политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.
Литва - Беларусь (фото из открытых источников)
"Говоря о массовой миграции представителей Ближнего Востока и
Северной Африки, которая сегодня осуществляется через территорию Беларуси в
Литву и Польшу, следует вспомнить события 2015 года. В частности, так
называемый Европейский миграционный кризис. В тот год, с января по сентябрь, на
территорию ЕС легально и не легально, проникло до 1,8 млн мигрантов. Пик
пришёлся на сентябрь, когда было зафиксировано рекордное число мигрантов –
более 700 тыс человек. Выходцы из Ливана, Сирии, Афганистана, Ирака и ещё
целого ряда горячих точек на карте Азии, буквально штурмом брали пограничные
пункты в Венгрии, массово высаживались на берега Греции и Италии, заходили
через Турцию.
Среди официальных причин такой навалы на границы ЕС называли
локальные войны, экономические кризисы, голод в исходных регионах. Однако в
действительности это была четко спланированная и реализованная гибридная
гуманитарно-политическая операция РФ против Европы, которая в то время массово
вводила санкции против агрессивных действий Кремля в Украине. В этой атаке
просматриваются такие инструменты гибридных геополитических конфликтов как
асимметричная война, технологии управляемого хаоса и рефлективного управления
поведением противника.
Помимо атаки извне в виде миграции, Европу качали и изнутри.
В тот период в Германии, Франции, Италии и ещё нескольких крупных странах ЕС
имела место активизация криминальной деятельности в среде мигрантов. Причём
активизация была показная, демонстрационная. В основном имели место грабежи,
физическое насилие и другие подобные действия. Позже, в 2016 году в Германии
прокатилась волна насилия над женщинами, которые осуществляли мигранты. Было
несколько резонансных дел, как например "Дело Лизы" (изнасилование 14-летней
девочки).
Само собой, упомянутые действия мигрантов сопровождались
активной информационной поддержкой, которая имела место в российских СМИ,
соцсетях и в виде заказных материалов в европейских и мировых СМИ. Население
Европы находилось в состоянии психологического стресса и требовало от
руководства своих стран и ЕС решительных действий. Их со стороны упомянутых
властей не было, они сами находились в состоянии шока и пытались потушить пожар
старыми проверенными инструментами – ограничения на въезд, высылка, выделение
резервных средств для помощи мигрантам.
В тоже время решительность проявила Россия, активно предлагая
свою помощь в перенаправлении потоков мигрантов на свою территорию и
предоставлении ЕС гуманитарной помощи. Цена этой помощи была понятна –
пересмотр вопроса о санкциях против РФ. Так же тогда ситуацией попробовала
воспользоваться и Турция. Оказывая помощь мигрантам в передвижении в сторону
границ Европы и шантажируя руководство ЕС возможностью увеличения трафика
нелегалов, Анкара требовала увеличения финансовых выплат в рамках
договоренностей по этому вопросу.
Нынешняя ситуация, с атакой мигрантов, которая имеет место на
литовско-белорусской и польско-белорусской границах, напоминает начальную фазу
кризиса 2015 года. Та же схема – гибридные технологии, тот же главный инициатор
– РФ. Только теперь в качестве исполнителя выступает белорусский диктатор,
который выполняет волю Кремля.
Помня опыт 2015 года, Литва бьет в набат, так как понимает,
что самостоятельно ей не справиться с этой проблемой. Уже сейчас в
спецприемниках при литовских погранзаставах накопилось более 2 тыс мигрантов,
они переполнены и не способны принимать большее количество. По данным
профильного ведомства, в ночь на 1 августа, границу пересекло 289 человек, что
стало абсолютным рекордом за всю историю независимости Литвы. За восемь месяцев
этого года в Литву проникло более 4 тыс мигрантов, что в несколько раз больше
чем в прошлом году. Погранслужба уже просто не в силах физически перекрыть
границу. Не хватает оборудования, в частности колючей проволоки и других
инженерных деталей. 2 июля в стране был объявлен режим общенациональной
чрезвычайной ситуации. В то время, как Литва борется из последних сил с
неожиданной гибридной атакой со стороны Москвы и Минска, руководство ЕС, как
всегда выражает озабоченность и пока только ищет инструменты противодействия.
Руководство Литвы обратилось к Украине с просьбой о
технической помощи. 28 июля наш Кабинет министров принял решение о
предоставлении такой помощи (передача колючей проволоки и других техничных
средств). На беду соседей, которые нам помогают в борьбе с российской
агрессией, живо откликнулись украинские волонтеры, продемонстрировав готовность
оказать любые виды помощи, вплоть до выезда ветеранов АТО для силовой поддержки
литовской армии.
Литовское общество сегодня находится в состоянии легкого
когнитивной диссонанса от всего происходящего и достаточно контраверсийно
реагирует на данные события. Имеет место жесткая критика собственного
правительства за неготовность к такого рода опасностям, а также довольно
сдержанная реакция на предложения помощи извне. В частности, из общения на
персональном уровне стало ясно, что предложения украинских волонтеров о
возможности приезда в Литву для силовой поддержки пограничников и армии, были
встречены достаточно прохладно. Литовское общество усматривает в этом
определенную угрозу. Нет гарантии, что вместе с реальными украинскими
волонтерами в Литву не прибудут агенты российского ФСБ, белорусского КГБ или
украинские криминальные элементы.
Кстати, деятельность "украинского криминалитета" ещё
несколько лет назад имела достаточно большой резонанс в Литве. Безусловно,
такая активность была следствием спецоперации РФ, о чем свидетельствовали
результаты расследований (большая часть украинских правонарушителей были
выходцами из ОРДЛО или имели фальшивые украинские документы).
В целом, анализируя данную ситуацию, можем подвести первые
предварительные итоги. Очевидно, что мы имеем дело с началом новой атаки
мигрантов на ЕС, которая подготовлена РФ и осуществляется силами Беларуси. Вряд
ли эта атака приобретёт масштабы 2015 года. Страны Балтии не готовы принимать
больше мигрантов и поэтому последуют достаточно резкие действия, вплоть до
полного закрытия границы с Беларусью, всеми имеющимися национальными силовыми
структурами, а также при поддержке профильных подразделений других стран ЕС и
возможно даже контингента НАТО. Да и руководство ЕС уже имеет опыт
противодействия таким атакам.
Однако существует реальная опасность возникновений военных
конфликтов на границе Беларуси с Литвой и Польшей. Концентрация силовиков в
приграничной зоне может привести к случайным или целенаправленным
боестолкновениям. Безусловно, такие сценарии уже рассматриваются в Кремле. В
этом случае Москва может выступить в качестве посредника-миротворца и
предложить свои услуги Западу в обмен на ослабление санкционной политики и
получения других преференций.
Оценивая ситуацию в целом, можем отметить, что Путин и Лукашенко создали сегодня для ЕС проблему в лучших традициях мафии "коза ностра" – сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Либо ЕС прекращает давление на Лукашенко и становится лояльнее к Кремлю – либо в страны Балтии и Польшу хлынут новые потоки мигрантов. Времени "для подумать" у ЕС есть до осени".
Напомним, разрешение на въезд и пребывание в Литве получили более двухсот граждан Беларуси.
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