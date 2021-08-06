Литовско-белорусский кризис: что происходит

Кризис на литовско-белорусских и польско-белорусских границах из-за того, что самопровозглашенный президент Беларуси и стоящий за ним Кремль используют нелегальных мигрантов как гибридное оружие, набирает обороты. Этот явно неслучайный кризис проанализировал для портала "Комментарии" политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

Литва - Беларусь (фото из открытых источников)

"Говоря о массовой миграции представителей Ближнего Востока и Северной Африки, которая сегодня осуществляется через территорию Беларуси в Литву и Польшу, следует вспомнить события 2015 года. В частности, так называемый Европейский миграционный кризис. В тот год, с января по сентябрь, на территорию ЕС легально и не легально, проникло до 1,8 млн мигрантов. Пик пришёлся на сентябрь, когда было зафиксировано рекордное число мигрантов – более 700 тыс человек. Выходцы из Ливана, Сирии, Афганистана, Ирака и ещё целого ряда горячих точек на карте Азии, буквально штурмом брали пограничные пункты в Венгрии, массово высаживались на берега Греции и Италии, заходили через Турцию.



Среди официальных причин такой навалы на границы ЕС называли локальные войны, экономические кризисы, голод в исходных регионах. Однако в действительности это была четко спланированная и реализованная гибридная гуманитарно-политическая операция РФ против Европы, которая в то время массово вводила санкции против агрессивных действий Кремля в Украине. В этой атаке просматриваются такие инструменты гибридных геополитических конфликтов как асимметричная война, технологии управляемого хаоса и рефлективного управления поведением противника.

Помимо атаки извне в виде миграции, Европу качали и изнутри. В тот период в Германии, Франции, Италии и ещё нескольких крупных странах ЕС имела место активизация криминальной деятельности в среде мигрантов. Причём активизация была показная, демонстрационная. В основном имели место грабежи, физическое насилие и другие подобные действия. Позже, в 2016 году в Германии прокатилась волна насилия над женщинами, которые осуществляли мигранты. Было несколько резонансных дел, как например "Дело Лизы" (изнасилование 14-летней девочки).

Само собой, упомянутые действия мигрантов сопровождались активной информационной поддержкой, которая имела место в российских СМИ, соцсетях и в виде заказных материалов в европейских и мировых СМИ. Население Европы находилось в состоянии психологического стресса и требовало от руководства своих стран и ЕС решительных действий. Их со стороны упомянутых властей не было, они сами находились в состоянии шока и пытались потушить пожар старыми проверенными инструментами – ограничения на въезд, высылка, выделение резервных средств для помощи мигрантам.

В тоже время решительность проявила Россия, активно предлагая свою помощь в перенаправлении потоков мигрантов на свою территорию и предоставлении ЕС гуманитарной помощи. Цена этой помощи была понятна – пересмотр вопроса о санкциях против РФ. Так же тогда ситуацией попробовала воспользоваться и Турция. Оказывая помощь мигрантам в передвижении в сторону границ Европы и шантажируя руководство ЕС возможностью увеличения трафика нелегалов, Анкара требовала увеличения финансовых выплат в рамках договоренностей по этому вопросу.

Нынешняя ситуация, с атакой мигрантов, которая имеет место на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, напоминает начальную фазу кризиса 2015 года. Та же схема – гибридные технологии, тот же главный инициатор – РФ. Только теперь в качестве исполнителя выступает белорусский диктатор, который выполняет волю Кремля.

Помня опыт 2015 года, Литва бьет в набат, так как понимает, что самостоятельно ей не справиться с этой проблемой. Уже сейчас в спецприемниках при литовских погранзаставах накопилось более 2 тыс мигрантов, они переполнены и не способны принимать большее количество. По данным профильного ведомства, в ночь на 1 августа, границу пересекло 289 человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю независимости Литвы. За восемь месяцев этого года в Литву проникло более 4 тыс мигрантов, что в несколько раз больше чем в прошлом году. Погранслужба уже просто не в силах физически перекрыть границу. Не хватает оборудования, в частности колючей проволоки и других инженерных деталей. 2 июля в стране был объявлен режим общенациональной чрезвычайной ситуации. В то время, как Литва борется из последних сил с неожиданной гибридной атакой со стороны Москвы и Минска, руководство ЕС, как всегда выражает озабоченность и пока только ищет инструменты противодействия.

Руководство Литвы обратилось к Украине с просьбой о технической помощи. 28 июля наш Кабинет министров принял решение о предоставлении такой помощи (передача колючей проволоки и других техничных средств). На беду соседей, которые нам помогают в борьбе с российской агрессией, живо откликнулись украинские волонтеры, продемонстрировав готовность оказать любые виды помощи, вплоть до выезда ветеранов АТО для силовой поддержки литовской армии.

Литовское общество сегодня находится в состоянии легкого когнитивной диссонанса от всего происходящего и достаточно контраверсийно реагирует на данные события. Имеет место жесткая критика собственного правительства за неготовность к такого рода опасностям, а также довольно сдержанная реакция на предложения помощи извне. В частности, из общения на персональном уровне стало ясно, что предложения украинских волонтеров о возможности приезда в Литву для силовой поддержки пограничников и армии, были встречены достаточно прохладно. Литовское общество усматривает в этом определенную угрозу. Нет гарантии, что вместе с реальными украинскими волонтерами в Литву не прибудут агенты российского ФСБ, белорусского КГБ или украинские криминальные элементы.

Кстати, деятельность "украинского криминалитета" ещё несколько лет назад имела достаточно большой резонанс в Литве. Безусловно, такая активность была следствием спецоперации РФ, о чем свидетельствовали результаты расследований (большая часть украинских правонарушителей были выходцами из ОРДЛО или имели фальшивые украинские документы).

В целом, анализируя данную ситуацию, можем подвести первые предварительные итоги. Очевидно, что мы имеем дело с началом новой атаки мигрантов на ЕС, которая подготовлена РФ и осуществляется силами Беларуси. Вряд ли эта атака приобретёт масштабы 2015 года. Страны Балтии не готовы принимать больше мигрантов и поэтому последуют достаточно резкие действия, вплоть до полного закрытия границы с Беларусью, всеми имеющимися национальными силовыми структурами, а также при поддержке профильных подразделений других стран ЕС и возможно даже контингента НАТО. Да и руководство ЕС уже имеет опыт противодействия таким атакам.

Однако существует реальная опасность возникновений военных конфликтов на границе Беларуси с Литвой и Польшей. Концентрация силовиков в приграничной зоне может привести к случайным или целенаправленным боестолкновениям. Безусловно, такие сценарии уже рассматриваются в Кремле. В этом случае Москва может выступить в качестве посредника-миротворца и предложить свои услуги Западу в обмен на ослабление санкционной политики и получения других преференций.

Оценивая ситуацию в целом, можем отметить, что Путин и Лукашенко создали сегодня для ЕС проблему в лучших традициях мафии "коза ностра" – сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Либо ЕС прекращает давление на Лукашенко и становится лояльнее к Кремлю – либо в страны Балтии и Польшу хлынут новые потоки мигрантов. Времени "для подумать" у ЕС есть до осени".

Напомним, разрешение на въезд и пребывание в Литве получили более двухсот граждан Беларуси.

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