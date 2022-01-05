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Литва не будет продолжать чрезвычайное положение на границе с Беларусью: почему власти приняли это решение

Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Симонитэ

сегодня, 18:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Правительство Литвы в среду, 5 января, решило не продолжать чрезвычайное положение вдоль границы страны с Беларусью и в лагерях, где размещены прибывшие из страны мигранты. Об этом сообщает Reuters.

Литва не будет продолжать чрезвычайное положение на границе с Беларусью: почему власти приняли это решение

Литовский пограничный столб - Reuters

Страны ЕС обвиняют Беларусь в том, что она поощряет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, Афганистана и Африки пересекать границу с ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска из-за нарушений прав человека.

"В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", — сказала Ингрида Симонитэ.

Закон о чрезвычайном положении, действующий с 9 ноября, когда сотни мигрантов обустроили лагеря вдоль границы Беларуси с Польшей, позволяет пограничникам использовать "психическое принуждение" и "пропорциональное физическое насилие", чтобы не допустить мигрантов в Литву.

Сотни мигрантов были остановлены на границе с Беларусью в прошлом году, но, согласно официальным данным, на этой неделе ни один мигрант не пытался въехать.

Как сообщали ранее "Комментарии", правительство Литвы заявило, что попросит парламент объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря в рамках предотвращения незаконного ввоза мигрантов. Министр внутренних дел Литвы Агне Белотайте заявила, что режим чрезвычайного положения будет включать в себя пограничные проверки с упором на "подозрительные транспортные средства". Прокуратура Литвы расследует 60 дел о незаконной контрабанде людей и устанавливает новые контрабандные "сети", сообщили в МВД Литвы.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-will-not-extend-state-emergency-belarus-border-2022-01-05/
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