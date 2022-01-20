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Литва обратилась в НАТО из-за российских войск в Беларуси

Кроме этого, литовская сторона предоставит информацию о действиях правительства по укреплению военной безопасности

сегодня, 04:49
Автор:

Ольга Чародий
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал непосредственной угрозой для своей страны опрокидывание войск Российской Федерации в Беларусь. Глава Минобороны заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с послами стран НАТО для укрепления безопасности Литвы. Соответствующее заявление Арвидас Анушаускас опубликовал в Facebook. "В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизационный фактор ситуации в сфере безопасности, но и как большую прямую угрозу для Литвы", — заявил министр.

Литва обратилась в НАТО из-за российских войск в Беларуси

Литва - Беларусь (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что в ближайшее время встретится с послами девяти стран НАТО, активно способствующих укреплению безопасности Литвы. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию с безопасностью. Кроме этого, литовская сторона предоставит информацию о действиях правительства по укреплению военной безопасности.

Напомним, правительство Литвы в среду, 5 января, решило не продолжать чрезвычайное положение вдоль границы страны с Беларусью и в лагерях, где размещены прибывшие из страны мигранты. Страны ЕС обвиняют Беларусь в том, что она поощряет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, Афганистана и Африки пересекать границу с ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска из-за нарушений прав человека. "В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", — сказала Ингрида Симонитэ. Закон о чрезвычайном положении, действующий с 9 ноября, когда сотни мигрантов обустроили лагеря вдоль границы Беларуси с Польшей, позволяет пограничникам использовать "психическое принуждение" и "пропорциональное физическое насилие", чтобы не допустить мигрантов в Литву.






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Источник: https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas
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