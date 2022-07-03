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Лукашенко анонсировал новую «схватку» после Украины

Александр Лукашенко пригрозил новой войной за бывшие республики СССР

сегодня, 12:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "прогнозирует", что следующая схватка в борьбе за передел мира произойдет в Центральной Азии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Лукашенко анонсировал новую «схватку» после Украины

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко уже традиционно продолжает выступать в роли обиженного и непонимающего за что Запад усиливает давление на Россию и Беларусь.                        

По словам белорусского диктатора, Запад пытается "доминировать в мире" и бомбить тех, кто "поднял голову".

Лукашенко считает, что главная причина такой борьбы в многополярности мира и сегодня идёт настоящая война не только за постсоветское пространство, за его европейскую часть, но и уже начинается борьба за Среднюю Азию, где также есть бывшие республики Советского Союза.

Александр Лукашенко указал, что после того как произошли массовые кровавые протесты в Казахстане в начале 2022 года, началась дестабилизация в Узбекистане. По словам Лукашенко, Узбекистан "начали качать".                               

Лукашенко также выразил мнение, что Центральная Азия оказалась между двух огней. 

Также стоит напомнить, что самопровозглашенный президент Беларуси был одним из тех, кто заявил, что страны бывшего СССР должны сблизиться с Беларусью и Россией, а, если же те не захотят идти на такое сближение, то они рискуют потерять суверенитет.

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Источник: https://ria.ru/20220702/aziya-1799841343.html
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