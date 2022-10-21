Лукашенко боится оппозиционеров и начал судебные процессы над ними

Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинения белорусским оппозиционерам, среди которых Светлана Тихановская. Властные органы Лукашенко обвиняют оппозиционные силы в организации массовых беспорядков, разжигание вражды в стране с целью сместить президента и захватить власть в Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Лукашенко боится оппозиционеров. Фото с открытых источников

Светлана Цихановская участвовала в выборах в фальсифицированных выборах 2020 года и была оппонентом Александра Лукашенко. Лидер оппозиции выехал в Литву, потому что Лукашенко получил военную поддержку со стороны Кремля и начал подавлять протесты и оппозицию.

Пока белорусская оппозиционерка встречается с лидерами ЕС и пытается учредить постоянную миссию в Брюсселе. Таким образом , Ціхановская стремится показать себя, как альтернативу белорусскому диктатору.

"Это однозначно личная месть, но это также признание ее власти. Режим — и Лукашенко лично — напуганы, что эта женщина вернется и наденет им задницу", — сообщил спикер Цихановской.

Раньше Тихановская не собиралась участвовать в выборах, ведь баллотироваться должен был ее муж. Оппозиционерка изменила решение после того, как ее супруга режим Лукашенко заключил в тюрьму на 18 лет колоний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецслужбы Лукашенко помогают мигрантам пересекать границу с европейскими странами. Таким образом, белорусский диктатор стремится увеличить миграционный кризис в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Путин угрожает Лукашенко смертью или отстранением от власти, если Беларусь не вступит в войну против Украины.

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