Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС

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Slava Kot
Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС и обвинил в этом Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Белорусский диктатор заявил, что за взрывами на Каховской гидроэлектростанции стоит Украина. Лукашенко без каких-либо доказательств утверждает, что таким образом Киев пытался скрыть потери во время большого контрнаступления на российские позиции.
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Кроме того, Лукашенко добавил, что первыми о подрыве Каховской ГЭС сообщили украинские власти. По словам белорусского диктатора, таким образом "на воре и шапка горит".
Следует отметить, что, несмотря на заявления Лукашенко, первыми о подрыве ГЭС сообщали российские военные блоггеры и незаконно назначенный РФ губернатор Херсонской области.
Также "Комментарии" писали, что военные Российской Федерации в составе диверсионно-разведывательных групп пытаются попасть в Украину , используя ситуацию с подрывом дамбы на Каховской ГЭС.
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