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Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС

Белорусский президент обвинил Украину в подрыве дамбы на Каховской ГЭС.

сегодня, 11:22 comments1193
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Автор:

Slava Kot

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС и обвинил в этом Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор заявил, что за взрывами на Каховской гидроэлектростанции стоит Украина. Лукашенко без каких-либо доказательств утверждает, что таким образом Киев пытался скрыть потери во время большого контрнаступления на российские позиции.


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"Лукашенко считает, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня "контрнаступления", во время которых были большие потери", — сообщают российские СМИ позицию белорусского президента.

Кроме того, Лукашенко добавил, что первыми о подрыве Каховской ГЭС сообщили украинские власти. По словам белорусского диктатора, таким образом "на воре и шапка горит".

Следует отметить, что, несмотря на заявления Лукашенко, первыми о подрыве ГЭС сообщали российские военные блоггеры и незаконно назначенный РФ губернатор Херсонской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о н ожидаемое заявление президента Беларуси Александра Лукашенко. Такие слова не понравятся его союзнику Владимиру Путину. Лукашенко намекнул, что Калининградская область должна быть под контролем Беларуси. Ответные слова были озвучены во время встречи Лукашенко и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Также "Комментарии" писали, что военные Российской Федерации в составе диверсионно-разведывательных групп пытаются попасть в Украину , используя ситуацию с подрывом дамбы на Каховской ГЭС.



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Источник: https://t.me/rian_ru/205095
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