Лукашенко дал белорусам громкое обещание

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Владимир Лавский
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с оппозиционными лидерами в СИЗО заявил, что больше не будет баллотироваться на должность президента страны. Об этом сообщают "РИА Новости", со ссылкой на собственные источники.
Однако уже через несколько часов Лукашенко, выступая перед народом в прямом эфире, лишний раз заявил, что не понимает, что будет со страной, если ко власти придет нынешняя оппозиция.
Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении Светланы Тихановской.
Так, Тихановская напомнила, что прошло уже два месяца, как в Беларуси продолжается беспредел после выборов президента. Политик заявила, что в Беларуси происходит государственный террор, а все, кто не встал на сторону народу – соучастники этого террора.
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