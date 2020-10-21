Лукашенко дал белорусам громкое обещание

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с оппозиционными лидерами в СИЗО заявил, что больше не будет баллотироваться на должность президента страны. Об этом сообщают "РИА Новости", со ссылкой на собственные источники.

Однако уже через несколько часов Лукашенко, выступая перед народом в прямом эфире, лишний раз заявил, что не понимает, что будет со страной, если ко власти придет нынешняя оппозиция.

"Я уже много раз говорил, что не держусь за власть посиневшими руками. Граждане! Ко мне может быть много вопросов. Но у меня есть один к вам: "Что будет со страной, если ко власти придет оппозиция?". Что вы будете делать без меня?", — спросил Лукашенко.

Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении Светланы Тихановской.

Так, Тихановская напомнила, что прошло уже два месяца, как в Беларуси продолжается беспредел после выборов президента. Политик заявила, что в Беларуси происходит государственный террор, а все, кто не встал на сторону народу – соучастники этого террора.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум", — говорится в заявлении.

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