Лукашенко действительно максимально готовит Беларусь к войне: это уже серьезные угрозы

Украинская разведка предупреждает об определенной активности в Беларуси вблизи границы с Украиной. Белорусы будут дороги к границе, обустраивают позиции для артиллерии. Украинские военные отмечают, что угрозы нет, однако белорусские политики отмечают, что Лукашенко действительно готовит Беларусь к войне.

Бывший министр культуры Республики Беларусь, член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси, заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко в эфире "Фабрики новостей" рассказал, какие факторы указывают на подготовку Беларуси к войне. Он отметил, что команда народного антикризисного управления Беларуси в ходе анализа определила, что Беларусь "еще никогда не была так подготовлена к войне, как сейчас. По его словам, это не значит, что Лукашенко примет решение нападать уже завтра или отправит войска на границу с Украиной".

Белорусский политик назвал немало факторов, указывающих на серьезную подготовку к войне:

1. Юридическая база для агрессии – в Беларуси изменена военная доктрина, чего не было раньше. Страна, по словам политика, имеет право наносить упреждающий удар по территории соседнего государства в случае, если сочтет, что с территории соседнего государства есть какая-то угроза.

2. Решение об участии вооруженных сил Беларуси в войне принимает так называемое Всебелорусское народное собрание (третья палата парламента). Здесь, по словам политика, есть хитрость – Лукашенко может сказать делегатам проголосовать за или против. То есть вроде бы это не он принял решение, а делегаты.

3. Увеличение военного бюджета на 32%. Лукашенко, по словам политика, закупает новые образцы вооружения — покупает вертолеты, истребители.

4. Измененная система мобилизации – призыв может происходить через СМС. Также снижен "порог призыва" — многие причины, по которым нельзя было призывать мужчин, отменили.

5. Обучение военных – армия Беларуси насчитывает 65 тыс. человек, Лукашенко хочет увеличить до 85 тыс. Территориальная оборона – еще 150 тыс. человек, мобилизационный резерв – 289 тыс. человек. К тому же проводятся постоянные военные учения.

6. Министерство здравоохранения ввело инструкции на военное положение, чего, по словам белорусского политика, не было раньше. Введена сортировка раненых по признакам красного, зеленого и желтого цвета.

7. Подготовка к ЧС – только в Минске было проверено 5 тыс., МЧС постоянно объявляет проверку воздушной тревоги.

"Эти и другие признаки указывают, что Лукашенко действительно готовится к войне. Однако сам он не пойдет — ведь для него это смерти подобно. Лукашенко понимает, что когда пойдут гробы, а они пойдут, если Лукашенко впутается в реальную войну, то это может стать импульсом для социальных всплесков. И вот здесь у Лукашенко четко срабатывает чуйка. И он, конечно, будет отмазываться перед Путиным до последнего. Возможно, как второй эшелон поддержки, как инфраструктура, логистическое обеспечение. И, конечно, он это делал в 2022 году, и это стратегически он может сделать сейчас”, — подытожил политик.

