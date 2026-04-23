Лукашенко дійсно максимально готує Білорусь до війни: це вже серйозні загрози

Українська розвідка попереджає про певну активність в Білорусі поблизу кордону з Україною. Білоруси будуть дороги до кордону, облаштовують позиції для артилерії. Українські військові зазначають, що загрози немає, однак білоруські політики зазначають, що Лукашенко дійсно готує Білорусь до війни.

Колишній міністр культури Республіки Білорусь, член Координаційної ради щодо організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління Білорусі, заступник Голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко в ефірі “Фабрики новин” розповів, які фактори вказують на підготовку Білорусі до війни. Він зазначив, що команда народного антикризового управління Білорусі в ході аналізу визначила, що Білорусь “ще ніколи не була такою підготовленою до війни, як зараз. За його словами, це не значить, що Лукашенко ухвалить рішення нападати вже завтра чи відправить війська на кордон з Україною.

Білоруський політик назвав чимало факторів, які вказують на серйозну підготовку до війни:

1. Юридична база для агресії — в Білорусі змінена військова доктрина, чого не було раніше. Країна, за словами політика, має право завдавати випереджувального удару по території сусідньої держави у разі, якщо вважатиме, що з території сусідньої держави є якась загроза.

2. Рішення про участь збройних сил Білорусі у війні ухвалює так звані Всебілоруські народні збори (третя палата парламенту). Тут, за словами політика, є хитрість — Лукашенко може сказати делегатам проголосувати “за” чи “проти”. Тобто нібито це не він ухвалив рішення, а делегати.

3. Збільшення військового бюджету на 32%. Лукашенко, за словами політика, закуповує нові зразки озброєння — купує вертольоти, винищувачі тощо.

4. Змінена система мобілізації — призов може відбуватися через СМС. Також знижений “поріг призову” — багато причин, через які не можна було призивати чоловіків, скасували.

5. Навчання військових — армія Білорусі налічує 65 тис. осіб, Лукашенко хоче збільшити до 85 тис. Територіальна оборона — ще 150 тис. осіб, мобілізаційний резерв — 289 тис. осіб. До того ж проводяться постійні військові навчання.

6. Міністерство охорони здоров’я ввело інструкції на воєнний стан, чого, за словами білоруського політика, не було раніше. Введене сортування поранених за ознаками червоний, зелений і жовтий кольори.

7. Підготовка до НС — лише у Мінську було перевірено 5 тис., МНС постійно оголошує перевірку повітряної тривоги.

“Ці та інші ознаки вказують, що Лукашенко дійсно готується до війни. Однак сам він не піде — адже для нього це смерті подібно. Лукашенко розуміє, що коли підуть труни, а вони підуть, якщо Лукашенко вплутається в реальну війну, то це може стати імпульсом для соціальних сплесків. І ось тут у Лукашенка чітко спрацьовує чуйка. І він, звичайно, відмазуватиметься перед Путіним до останнього. Можливо, як другий ешелон підтримки, як інфраструктура, логістичне забезпечення. І звичайно, він це робив у 2022 році, і це стратегічно він може зробити зараз”, — підсумував політик.

