Лукашенко вже вимагає мобілізації: що відбувається в Білорусі

У Білорусі заговорили про мобілізацію. Лідер країни Олександр Лукашенко вимагає від усіх мобілізуватись, щоб пережити цей складний час.

Про це глава держави заявив на нараді щодо комплексного соціально-економічного розвитку південно-східного регіону Могилівської області, пише видання “Белта”.

"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. До того ж незрозумілий час. Я як Президент не знаю, до чого вас готувати. От працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що станеться, що там викинуть сильні цього світу", — сказав лідер Білорусі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Білорусі неодноразово нагадували, що отримали важливу зброю від Росії. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів, що є на озброєнні країни та чим готові вдарити.

За його словами, щороку для потреб Збройних Сил закуповується понад 200 нових зразків озброєнь, військової та спеціальної техніки, пише видання “Белта”. Міністр пояснив, що нарощується бойовий компонент, здатний у найкоротші терміни виконати поставлене завдання.

Очільник міністерства повідомив, що було створено новий рід спеціальних військ — безпілотна авіація, йде інтенсивний розвиток його розвідувального та ударного компонента. Наголосив, що фактором стратегічного стримування, який у рази підвищує бойовий потенціал Збройних Сил, є розміщення на нашій території тактичної ядерної зброї, а також заступ на бойове чергування ракетного комплексу "Орєшнік".



