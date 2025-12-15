Лукашенко доигрался: какие санкции вводит ЕС за недружественные действия Минска

Европейский Союз принял решение расширить действующий режим санкций против Беларуси, включив в него меры за гибридные недружественные действия Минска в отношении стран ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

15 декабря Совет ЕС утвердил новый критерий для введения ограничительных мер в отношении физических лиц и компаний, которые получают выгоду, участвуют или способствуют действиям и политике, связанным с Республикой Беларусь и направленным против демократии, верховенства права, а также стабильности и безопасности Евросоюза и его государств-членов.

В Брюсселе пояснили, что решение в первую очередь связано с систематическими запусками метеорологических аэростатов с контрабандными грузами с территории Беларуси в Литву. Эти инциденты, по оценке ЕС, представляют угрозу безопасности и являются элементом гибридного давления на соседние страны.

Новый критерий позволяет вводить санкции также за манипулирование информацией, вмешательство во внутренние процессы и подрыв демократических институтов. Под ограничения могут попасть лица и структуры, причастные к действиям, направленным против экономической деятельности или функционирования сервисов общественного значения в ЕС и странах-членах.

Кроме того, санкционный режим распространяется на вмешательство, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры, а также на системные действия, приводящие к сбоям в ее работе. В частности, под это определение подпадает ситуация с аэропортом Вильнюса, где из-за белорусских метеозондов уже пострадали сотни авиарейсов и тысячи пассажиров, а авиакомпании понесли значительные финансовые потери.

В Совете ЕС подчеркнули, что подобные действия направлены на дестабилизацию стран Евросоюза и запугивание европейских граждан путем создания прямой угрозы гражданской авиации. В Брюсселе считают, что использование аэростатов является частью более широкой гибридной кампании, включающей также поддерживаемую государством контрабанду мигрантов.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европейский союз вступает в одну из самых напряжённых и судьбоносных недель, пытаясь одновременно защитить Украину от навязываемого Вашингтоном и Москвой "мирного плана" и сохранить механизм так называемого репарационного кредита для Киева. Об этом сообщает Politico.



