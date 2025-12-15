logo

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС ждет решающая неделя в попытке защитить Украину: что может измениться
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС ждет решающая неделя в попытке защитить Украину: что может измениться

Politico пишет о том, что в ближайшие дни европейские лидеры будут пытаться решить два главных вопроса относительно Украины и это станет настоящим испытанием для них

15 декабря 2025, 07:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский союз вступает в одну из самых напряжённых и судьбоносных недель, пытаясь одновременно защитить Украину от навязываемого Вашингтоном и Москвой "мирного плана" и сохранить механизм так называемого репарационного кредита для Киева. Об этом сообщает Politico.

ЕС ждет решающая неделя в попытке защитить Украину: что может измениться

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По оценке издания, ближайшие дни станут серьёзным тестом для единства и политической воли европейских лидеров. Уже сегодня они намерены использовать все дипломатические рычаги, обсуждая параметры возможного урегулирования на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США в Берлине.

Параллельно в Брюсселе главы МИД и дипломаты ЕС пытаются преодолеть сопротивление ряда стран-членов, выступающих против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Кульминацией станет саммит всех 27 лидеров ЕС, запланированный на четверг, который в Брюсселе называют одним из самых важных за последние годы.

Источники Politico отмечают, что европейские чиновники воспринимают ситуацию как критическую для будущего союза. В рамках последней попытки "дипломатии в последний момент" в Берлине могут состояться переговоры с участием лидеров Великобритании, Германии и, возможно, Франции, а также представителей команды Дональда Трампа – Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Особое напряжение вызывает вопрос оккупированных Россией украинских территорий. США, по данным издания, настаивают на территориальных уступках и предлагают создать там демилитаризованную "свободную экономическую зону" с участием американского бизнеса. Украина отвергла этот вариант, а европейские столицы подчёркивают: любые обсуждения территорий невозможны без чётких гарантий безопасности для Киева.

Ситуацию осложняет позиция Бельгии, Италии и Чехии, которые критикуют план использования около 185 млрд евро российских активов. Хотя формально блокирующего меньшинства нет, публичные разногласия подрывают надежды Еврокомиссии на быстрое решение. При этом альтернативных вариантов финансирования, по словам источников, пока не существует.

В Брюсселе признают: решение по российским активам станет определяющим не только для Украины, но и для роли ЕС в мировой политике.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп хочет, чтобы Украина уступила РФ территорию: чем ответил Киев и какой документ передал США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/eu-ukraine-loan-russia-war-volodymyr-zelesnkyy-finances/
Теги:

Новости

Все новости