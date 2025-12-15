ЕС ждет решающая неделя в попытке защитить Украину: что может измениться

Европейский союз вступает в одну из самых напряжённых и судьбоносных недель, пытаясь одновременно защитить Украину от навязываемого Вашингтоном и Москвой "мирного плана" и сохранить механизм так называемого репарационного кредита для Киева. Об этом сообщает Politico.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По оценке издания, ближайшие дни станут серьёзным тестом для единства и политической воли европейских лидеров. Уже сегодня они намерены использовать все дипломатические рычаги, обсуждая параметры возможного урегулирования на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США в Берлине.

Параллельно в Брюсселе главы МИД и дипломаты ЕС пытаются преодолеть сопротивление ряда стран-членов, выступающих против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Кульминацией станет саммит всех 27 лидеров ЕС, запланированный на четверг, который в Брюсселе называют одним из самых важных за последние годы.

Источники Politico отмечают, что европейские чиновники воспринимают ситуацию как критическую для будущего союза. В рамках последней попытки "дипломатии в последний момент" в Берлине могут состояться переговоры с участием лидеров Великобритании, Германии и, возможно, Франции, а также представителей команды Дональда Трампа – Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Особое напряжение вызывает вопрос оккупированных Россией украинских территорий. США, по данным издания, настаивают на территориальных уступках и предлагают создать там демилитаризованную "свободную экономическую зону" с участием американского бизнеса. Украина отвергла этот вариант, а европейские столицы подчёркивают: любые обсуждения территорий невозможны без чётких гарантий безопасности для Киева.

Ситуацию осложняет позиция Бельгии, Италии и Чехии, которые критикуют план использования около 185 млрд евро российских активов. Хотя формально блокирующего меньшинства нет, публичные разногласия подрывают надежды Еврокомиссии на быстрое решение. При этом альтернативных вариантов финансирования, по словам источников, пока не существует.

В Брюсселе признают: решение по российским активам станет определяющим не только для Украины, но и для роли ЕС в мировой политике.

