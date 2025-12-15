logo_ukra

Лукашенко догрався: які санкції запроваджує ЄС за недружні дії Мінська
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко догрався: які санкції запроваджує ЄС за недружні дії Мінська

Євросоюз розширив санкційний режим проти Білорусі

15 грудня 2025, 14:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз ухвалив рішення розширити чинний режим санкцій проти Білорусі, включивши до нього заходи щодо гібридних недружніх дій Мінська щодо країн ЄС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба Ради Європейського союзу.

Лукашенко догрався: які санкції запроваджує ЄС за недружні дії Мінська

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

15 грудня Рада ЄС затвердила новий критерій для впровадження обмежувальних заходів щодо фізичних осіб та компаній, які отримують вигоду, беруть участь або сприяють діям та політиці, пов'язаним з Республікою Білорусь та спрямованим проти демократії, верховенства права, а також стабільності та безпеки Євросоюзу та його держав-членів.

У Брюсселі пояснили, що рішення насамперед пов'язане із систематичними запусками метеорологічних аеростатів із контрабандними вантажами з території Білорусі до Литви. Ці інциденти, за оцінкою ЄС, становлять загрозу безпеці та є елементом гібридного тиску на сусідні країни.

Новий критерій дозволяє запроваджувати санкції також за маніпулювання інформацією, втручання у внутрішні процеси та підрив демократичних інституцій. Під обмеження можуть потрапити особи та структури, причетні до дій, спрямованих проти економічної діяльності або функціонування сервісів суспільного значення в ЄС та країнах-членах.

Крім того, режим санкцій поширюється на втручання, пошкодження або знищення критичної інфраструктури, а також на системні дії, що призводять до збоїв у її роботі. Зокрема, під цю ухвалу підпадає ситуація з аеропортом Вільнюса, де через білоруські метеозонди вже постраждали сотні авіарейсів та тисячі пасажирів, а авіакомпанії зазнали значних фінансових втрат.

У Раді ЄС наголосили, що подібні дії спрямовані на дестабілізацію країн Євросоюзу та залякування європейських громадян шляхом створення прямої загрози цивільній авіації. У Брюсселі вважають, що використання аеростатів є частиною ширшої гібридної кампанії, що включає також контрабанду мігрантів, що підтримується державою.

