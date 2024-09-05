Лукашенко этой ночью поднял в небо авиацию и открыл огонь по российским «Шахедам»

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Кравцев Сергей
В ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусским военным была дана команда поднять в небо истребители, в Гомельском районе были слышны взрывы. Как передает портал "Комментарии", об том сообщает "Беларускі Гаюн".
Авиация. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в 1.30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе начали сбивать российские "Шахеды" – были слышны звуки взрывов.
В 2:20 с аэродрома Барановичи был поднят второй истребитель ВВС РБ – он направился на юго-восток.
Читайте также на портале "Комментарии" — ранее мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн" уже сообщал, что во время очередной российской атаки по Украине один из шахедов РФ залетел на территорию Беларуси. Как следствие ВВС РБ подняли в воздух истребитель, пытавшийся сбить российский беспилотник.
29 августа Россия совершила новую атаку по Украине, использовав десятки беспилотников. Как сообщает " Беларускі Гаюн ", в 3:30 один из российских дронов снова залетел на территорию Беларуси в Йельском районе, что заставило белорусских военных реагировать.
Также издание "Комментарии" сообщало – белорусские добровольцы ВСУ назвали численность армии Беларуси, которая может вторгнуться в Украину.
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