Лукашенко этой ночью поднял в небо авиацию и открыл огонь по российским «Шахедам»

В ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусским военным была дана команда поднять в небо истребители, в Гомельском районе были слышны взрывы. Как передает портал "Комментарии", об том сообщает "Беларускі Гаюн".

Авиация. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в 1.30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе начали сбивать российские "Шахеды" – были слышны звуки взрывов.

"Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", – отметили аналитики.

В 2:20 с аэродрома Барановичи был поднят второй истребитель ВВС РБ – он направился на юго-восток.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн" уже сообщал, что во время очередной российской атаки по Украине один из шахедов РФ залетел на территорию Беларуси. Как следствие ВВС РБ подняли в воздух истребитель, пытавшийся сбить российский беспилотник.

29 августа Россия совершила новую атаку по Украине, использовав десятки беспилотников. Как сообщает " Беларускі Гаюн ", в 3:30 один из российских дронов снова залетел на территорию Беларуси в Йельском районе, что заставило белорусских военных реагировать.

"После захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Йельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе", — сообщил мониторинговый ресурс.

Также издание "Комментарии" сообщало – белорусские добровольцы ВСУ назвали численность армии Беларуси, которая может вторгнуться в Украину.



