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Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко готов переписать Конституцию Беларуси и поделиться полномочиями с условием
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Лукашенко готов переписать Конституцию Беларуси и поделиться полномочиями с условием

Лукашенко говорит, что сейчас в его стране идет работа над изменениями в Конституцию, в которых будет прописано перераспределение властных полномочий

сегодня, 12:11 comments962
Автор:

Елена Волкова

Новоизбранный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, против правления которого уже неделю проходят мирные митинги и забастовки, заявил, что готов поделиться полномочиями лидера государства. Однако Лукашенко говорит, что у него есть условия, передает агентство “БЕЛТА”.

Лукашенко готов переписать Конституцию Беларуси и поделиться полномочиями с условием

Лукашенко говорит, что сейчас в его стране идет работа над изменениями в Конституцию, в которых будет прописано перераспределение властных полномочий. Президент, которого некоторые страны сочли провозглашенным, говорит, что “Конституцию нельзя отдавать непонятно кому, иначе будет беда”. Также Лукашенко заверил, что готов делиться полномочиями, но “не под давлением и не через улицу”.

Напомним,  сегодня в Беларуси начался всенародный протест. Многие рабочие отказываются работать. Люди требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Чтобы пообщаться с рабочими лично, президент приехал на Минский завод колесных тягачей. Сегодня утром производство на МЗКТ частично остановилось. Рабочие одного из крупнейших предприятий Беларуси отказались выходить на работу.


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