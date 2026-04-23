Лукашенко готовит белорусам ловушку: раскрыты масштабные планы лидера Беларуси

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заговорил о новой модели власти в стране. Вероятно, он хочет сделать следующим президентом одного из своих сыновей без выборов.

Бывший министр культуры Республики Беларусь, член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси, заместитель Председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко в эфире "Фабрики новостей" рассказал об амбициозных планах Лукашенко. По его словам, Лукашенко хочет создать монархию в центре Европы — хочет, чтобы власть передавалась по наследству. Создав Всебелорусское народное собрание, если бы готовит для себя место председателя этого собрания, а президентом становится кто-то из его сыновей. Если Коля не успевает дорасти до возраста, чтобы стать президентом, то становится Виктор.

"Лукашенко реально не знает, как совершить транзит. Он не понимает, как обеспечить до конца жизни гарантии власти. И как сделать, чтобы потом власть приняли его сыновья, чтобы появилась в Европе монархия – монархическая династия. Его, вероятнее всего, привлекает опыт, конечно же, Советского Союза и опыт КНР и КНДР”, — рассказал Латушко.

Лукашенко, по словам белорусского политика, предлагает создать единую правящую партию. А первым секретарем, вероятно, в перспективе должна стать Коля Лукашенко.

"Чтобы не было никаких выборов, будет просто одна партия. Будет руководить там первый секретарь партии, который одновременно будет и генсеком, и председателем Совета Министров, или кем там они себя назовут", — отметил он.

По словам Латушко, Лукашенко ищет способ вообще отменить выборы, понимая, что белорусы не проголосуют ни за Колю, ни за Виктора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко действительно максимально готовит Беларусь к войне.




