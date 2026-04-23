Лукашенко готує білорусам пастку: розкрито масштабні плани лідера Білорусі

Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про нову модель влади в країні. Ймовірно він хоче зробити наступним президентом одного зі своїх синів без виборів.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Колишній міністр культури Республіки Білорусь, член Координаційної ради щодо організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління Білорусі, заступник Голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко в ефірі “Фабрики новин” розповів про амбітні плани Лукашенка. За його словами, Лукашенко хоче створити монархію в центрі Європи — хоче, щоб влада передавалась у спадок. Створивши Всебілоруські народні збори він якби готує для себе місце голови цих зборів, а президентом стає хтось із його синів. Якщо Коля не встигає дорости до віку, щоб стати президентом, то стає Віктор.
Лукашенко, за словами білоруського політика, пропонує створити єдину правлячу партію. А першим секретарем, ймовірно у перспективі має стати Коля Лукашенко.
За словами Латушко, Лукашенко шукає спосіб взагалі скасувати вибори, адже розуміє, що білоруси не проголосують ні за Колю, ні за Віктора.
