Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко готує білорусам пастку: розкрито масштабні плани лідера Білорусі
НОВИНИ

Лукашенко готує білорусам пастку: розкрито масштабні плани лідера Білорусі

Лідер Білорусі Лукашенко хоче взагалі скасувати вибори в країні

23 квітня 2026, 20:31
Кречмаровская Наталия

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про нову модель влади в країні. Ймовірно він хоче зробити наступним президентом одного зі своїх синів без виборів. 

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Колишній міністр культури Республіки Білорусь, член Координаційної ради щодо організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління Білорусі, заступник Голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко в ефірі “Фабрики новин” розповів про амбітні плани Лукашенка. За його словами, Лукашенко хоче створити монархію в центрі Європи — хоче, щоб влада передавалась у спадок. Створивши Всебілоруські народні збори він якби готує для себе місце голови цих зборів, а президентом стає хтось із його синів. Якщо Коля не встигає дорости до віку, щоб стати президентом, то стає Віктор. 

"Лукашенко реально не знає, як здійснити транзит. Він не розуміє, як забезпечити до кінця життя гарантії влади. І як зробити, щоб потім владу прийняли його сини, щоб з'явилася у Європі монархія – монархічна династія. Його, найімовірніше, приваблює досвід, звичайно ж, Радянського Союзу та досвід КНР та КНДР”, — розповів Латушко.

Лукашенко, за словами білоруського політика, пропонує створити єдину правлячу партію. А першим секретарем, ймовірно у перспективі має стати Коля Лукашенко. 

"Щоб не було жодних виборів, буде просто одна партія. Керуватиме там перший секретар партії, який одночасно буде і генсеком, і головою Ради Міністрів, чи ким там вони себе назвуть", — зазначив він.

За словами Латушко, Лукашенко шукає спосіб взагалі скасувати вибори, адже розуміє, що білоруси не проголосують ні за Колю, ні за Віктора. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко дійсно максимально готує Білорусь до війни. 




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=t5zm5KiyO-0
