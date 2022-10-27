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Лукашенко готовит белорусское общество к активной войне в Украине - Тихановская

Президент Беларуси усиливает пропаганду в стране и пытается сохранить свой пост.

сегодня, 14:33
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Автор:

Slava Kot

Главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская дала большое интервью изданию Onet. В ходе разговора Тихановская сказала, что Лукашенко думает только о себе, и если война ему выгодна, то он ее начнет.

Лукашенко готовит белорусское общество к активной войне в Украине - Тихановская

Лукашенко. Фото с открытых источников

Журналисты Onet спросили у оппозиционерки о возможности введения белорусских войск на территорию Украины, ведь недавно в СМИ попала информация, что Путин давит на Лукашенко и даже может совершить переворот в Минске, если тот не передумает.

Светлана Тихановская ответила, что встречала такие мнения, но официально о таком сценарии ей ничего неизвестно. Несмотря на это, оппозиционер считает, что белорусы должны быть готовы к такому варианту развития событий. Тихановская считает, что Лукашенко готов пойти на войну в Украине, если такие действия сохранят его должность.

"Лукашенко готов частично уступить суверенитет своей страны, если сохранит свое влияние и должность. Он думает не о Беларуси, а о себе и своем будущем", — сообщает Светлана Тихановская.

По словам Тихановской, белорусская пропаганда постоянно подчеркивает, что Украина планирует нападение на Беларусь, а не наоборот. Таким образом, Лукашенко готовит общественность к тому, что активная война для Беларуси начнется через деятельность Украины, а не от него. Оппозиционер утверждает, что президент Беларуси постоянно ищет врагов: Польша, Литва, Украина.

Тихановская считает, что одной из ее главных задач это доносить правду белорусам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин хочет устранить или ликвидировать Лукашенко из-за того, что белорусский президент не хочет активно участвовать в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко боится оппозиционеров.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/cichanouska-lukaszenko-przygotowuje-spoleczenstwo-na-to-ze-wojna-moze-miec-miejsce/lylkw0e
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