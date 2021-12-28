Лукашенко готовится уходить: эксперты рассказали с чем связаны изменения в Конституцию Беларуси

С приближением референдума в Беларуси, на котором должна быть утверждена новая Конституция страны, все чаще звучат оценки относительно того, как изменится страна после нововведений и останется ли Лукашенко и дальше у руля Беларуси. Политолог и журналист Кирилл Сазонов считает, что очень похоже на то, что Лукашенко готовится уходить. В этот раз окончательно и бесповоротно. Своим мнением Кирилл Сазонов поделился у себя в Facebook.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Александр Григорович инициирует изменения в Конституцию Республики Беларусь. Третий раз за время своего правления, кстати. И можно не сомневаться – пройдут изменения. Примут. Там считать умеют "правильно". Суть изменений – президент не может занимать пост дольше двух сроков и после отставки... получает пожизненный иммунитет от преследований за грехи", – отметил политолог.

Он объясняет, понятно, что Лукашенко рассчитывает отсидеть еще два срока после изменений в Конституцию, но своим колхозным чутьем допускает, что не дадут. Так что главное – индульгенция, закрепленная в Конституции.

"С другой стороны – индульгенция хороша против судов, а не против покушений, увы...", – отметил Сазонов.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что в корне неверно говорить, что после внесения изменений в Конституцию Беларуси Александр Лукашенко тут же потеряет власть. Своим мнение политолог поделился в интервью каналу "Ukrlife.TV".

"Неправильно говорить, что после вступления в силу новой Конституции Беларуси Лукашенко по факту потеряет пост президента, но здесь важно обратить внимание на новшество – это ограничение срока президентских полномочий двумя сроками. И здесь возникает один вопрос – это дополнительные два срока для Лукашенко или же сам Лукашенко готовит такой подарок для своего преемника", – отметил эксперт.

Бондаренко обращает внимание на важный орган власти Всебелорусское народное собрание, которое существовало и раньше, но не было закреплено в Конституции. Теперь же целая четвёртая глава в новом проекте Конституции посвящена Всебелорусскому народному собранию, которое будет объединять депутатов обеих палат парламента Беларуси и будет объединять ещё и депутатов местных советов, которые будут принимать стратегические решения.

"Здесь важный момент, что импичмент президента, разные вопросы интеграционные, относительно курса страны будут как раз приниматься на Всебелорусском народном собрании. Утверждение результатов выборов тоже будет приниматься на Всебелорусском народном собрании. То есть, если результаты выборов окончательно будут утверждены этим органом, оспорить их не сможет никто", – отметил Константин Бондаренко.

Читайте также на портале "Комментарии" – на территории Беларуси может появиться ядерное оружие.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!