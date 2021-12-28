Лукашенко готовится уходить: эксперты рассказали с чем связаны изменения в Конституцию Беларуси

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Кравцев Сергей
С приближением референдума в Беларуси, на котором должна быть утверждена новая Конституция страны, все чаще звучат оценки относительно того, как изменится страна после нововведений и останется ли Лукашенко и дальше у руля Беларуси. Политолог и журналист Кирилл Сазонов считает, что очень похоже на то, что Лукашенко готовится уходить. В этот раз окончательно и бесповоротно. Своим мнением Кирилл Сазонов поделился у себя в Facebook.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Он объясняет, понятно, что Лукашенко рассчитывает отсидеть еще два срока после изменений в Конституцию, но своим колхозным чутьем допускает, что не дадут. Так что главное – индульгенция, закрепленная в Конституции.
Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что в корне неверно говорить, что после внесения изменений в Конституцию Беларуси Александр Лукашенко тут же потеряет власть. Своим мнение политолог поделился в интервью каналу "Ukrlife.TV".
Бондаренко обращает внимание на важный орган власти Всебелорусское народное собрание, которое существовало и раньше, но не было закреплено в Конституции. Теперь же целая четвёртая глава в новом проекте Конституции посвящена Всебелорусскому народному собранию, которое будет объединять депутатов обеих палат парламента Беларуси и будет объединять ещё и депутатов местных советов, которые будут принимать стратегические решения.
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