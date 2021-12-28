На территории Беларуси может появиться ядерное оружие: с чем это связано

Беларусь может кардинально изменить свой дальнейший курс, после того, как народ решит внести изменения в Конституцию, которые инициирует самопровозглашённый режим Лукашенко. Одним из главных новшеств в обновленной Конституции может стать исчезновения безъядерного статуса и нейтралитета. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Европейская правда".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Следовательно, если изменения в Конституцию будут поддержаны большинством белорусов, то страна будет готова разместить на своей территории ядерные боеголовки. Указанные изменения касаются статьи 18 Конституции Беларуси. В то же время в новом проекте Конституции есть фраза о том, что Беларусь исключает возможность угрозы или агрессии к другим государствам со своей территории.

Отметим, как быть с новой Конституцией белорусы будут определяться уже в феврале 2022 года. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу проанализировали подготовленные изменения в Конституцию. Эксперт Игорь Тышкевич считает, что в обновленной Конституции больше всего заинтересованы Лукашенко и Россия, потому что эти изменения запускают череду перестановок во власти Беларуси. Эксперт Владимир Фесенко считает, что этот референдум запустит анонсированный ранее транзит власти в Беларуси, когда Лукашенко постепенно будут отстранят от управления страной, передавая бразды правления людям, которые есть ставленниками Кремля.

Важным моментом в новом проекте Конституции есть пункт о том, что Лукашенко нельзя будет привлечь к ответственности за его действия на посту президента. Кроме того, по новой Конституции Лукашенко может иметь пожизненный статус делегата Всебелорусского народного собрания.





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