Лукашенко хочет договориться с Западом: Арестович объяснил причину

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Карина Ожерельева
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что самопровозглашенный президент Беларуси стремится договориться с западными странами. По мнению Арестовича, сейчас Лукашенко не нужна ни победа, ни поражение путина. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в интервью Марку Фейгину.
Арестович - фото из открытых источников
Арестович отметил, что он, по крайней мере, так и поступил бы на месте Лукашенко и попытался установить договоренности с Западом.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи отражения и сдерживания российской агрессии.
Также "Комментарии" писали, что Путин отдал приказ отменить штурм "Азовстали" — выбрал другой вариант. Официальный ресурс Кремля сообщает, что президент РФ заслушал отчет главы Минобороны РФ Шойгу о том, как продвигается война против Украины. Отдельно был заслушан отчет о том, как проходят боевые действия в заблокированном русскими войсками Мариуполе.
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