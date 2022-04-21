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Лукашенко хочет договориться с Западом: Арестович объяснил причину

Арестович считает, что самопровозглашённому президенту Беларуси будет плохо, если пути проиграют

сегодня, 15:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что самопровозглашенный президент Беларуси стремится договориться с западными странами. По мнению Арестовича, сейчас Лукашенко не нужна ни победа, ни поражение путина. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в интервью Марку Фейгину.

Лукашенко хочет договориться с Западом: Арестович объяснил причину

Арестович - фото из открытых источников

Арестович отметил, что он, по крайней мере, так и поступил бы на месте Лукашенко и попытался установить договоренности с Западом.

"Потому что он понимает, что ему будет плохо в случае, если Путин уцелеет и Путинский режим выиграет. Особенно ему будет плохо из-за санкций и все остальное – маргинализация. А если Путинский режим проиграет, ему будет совсем плохо. И ему надо бы какие-то гарантии что получить", — отметил Арестович во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи отражения и сдерживания российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что Путин отдал приказ отменить штурм "Азовстали" — выбрал другой вариант. Официальный ресурс Кремля сообщает, что президент РФ заслушал отчет главы Минобороны РФ Шойгу о том, как продвигается война против Украины. Отдельно был заслушан отчет о том, как проходят боевые действия в заблокированном русскими войсками Мариуполе.

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