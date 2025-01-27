Лукашенко хочет видеть белорусских "миротворцев" в Украине: в Киеве отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией. Это может быть попыткой улучшения имиджа самого Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией.

Он также заявил, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта, и что с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

В ЦПД полагают, что подобными заявлениями Александр Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь стоит в стороне от войны.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "белорусских миротворцах" звучат абсурдно", — заявили в ЦПД.

В Центре добавили, что "миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества. Также его заявление созвучно с заявлениями российской пропаганды, что якобы Запад и Украина, а не Россия, стремятся к продолжению войны.

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