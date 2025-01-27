logo

BTC/USD

99253.31

ETH/USD

3077.95

LTC/USD

110.87

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко хочет видеть белорусских "миротворцев" в Украине: в Киеве отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко хочет видеть белорусских "миротворцев" в Украине: в Киеве отреагировали

В ЦПД считают, что Лукашенко хочет улучшить свой имидж за счет Украины

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией. Это может быть попыткой улучшения имиджа самого Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Лукашенко хочет видеть белорусских "миротворцев" в Украине: в Киеве отреагировали

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией.

Он также заявил, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта, и что с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

В ЦПД полагают, что подобными заявлениями Александр Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь стоит в стороне от войны.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "белорусских миротворцах" звучат абсурдно", — заявили в ЦПД.

В Центре добавили, что "миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества. Также его заявление созвучно с заявлениями российской пропаганды, что якобы Запад и Украина, а не Россия, стремятся к продолжению войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — оппозиция в Беларуси ответила, будет ли звать белорусов на протесты.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы в Беларуси: сколько голосов в итоге ЦИК "нарисовала" Лукашенко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости