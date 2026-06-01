Лукашенко истерически отреагировал на первый визит Тихановской в Киев: пригрозил Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остро отреагировал на первый официальный визит белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Украину. После саммита Евразийского экономического союза в Астане он не только подверг критике встречу представителей украинской власти с белорусской оппозицией, но и выступил с очередными угрозами в сторону Киева.

Александр Лукашенко во время пророссийского Евразийского союза в Астане прокомментировал визит в Украину делегации белорусской демократической оппозиции во главе с Тихановской. В ответе белорусский диктатор использовал оскорбительные высказывания в адрес оппозиционеров и заявил, что они якобы намерены сформировать вооруженные группы для действий на территории Беларуси.

"Наших "тихушек-лахушек", говорят, пригласил. Я рад, что Зеленский их пригласил. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они тронутся и захватят какой-то районный центр на территории Беларуси", — сказал Лукашенко.

Далее Лукашенко пригрозил Украине, если такой сценарий будет реализован. По его словам, Украина в таком случае "получит совсем другое качество войны".

"Не дай бог с какой-то территории будет совершена военная атака на территорию Беларуси — война получит совсем другое качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь", — добавил белорусский диктатор.

Визит Тихановской в Киев стал знаковым событием отношений между Украиной и белорусской демократической оппозицией. После президентских выборов 2020 года, результаты которых большая часть международного сообщества не признала, Тихановская стала одним из главных символов оппозиционного движения в Беларуси.

