Лукашенко истерически отреагировал на первый визит Тихановской в Киев: пригрозил Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остро отреагировал на первый официальный визит белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Украину. После саммита Евразийского экономического союза в Астане он не только подверг критике встречу представителей украинской власти с белорусской оппозицией, но и выступил с очередными угрозами в сторону Киева.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко во время пророссийского Евразийского союза в Астане прокомментировал визит в Украину делегации белорусской демократической оппозиции во главе с Тихановской. В ответе белорусский диктатор использовал оскорбительные высказывания в адрес оппозиционеров и заявил, что они якобы намерены сформировать вооруженные группы для действий на территории Беларуси.
Далее Лукашенко пригрозил Украине, если такой сценарий будет реализован. По его словам, Украина в таком случае "получит совсем другое качество войны".
Визит Тихановской в Киев стал знаковым событием отношений между Украиной и белорусской демократической оппозицией. После президентских выборов 2020 года, результаты которых большая часть международного сообщества не признала, Тихановская стала одним из главных символов оппозиционного движения в Беларуси.
