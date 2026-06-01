Лукашенко істерично відреагував на перший візит Тихановської в Київ: пригрозив Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко гостро відреагував на перший офіційний візит білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської до України. Після саміту Євразійського економічного союзу в Астані він не лише розкритикував зустріч представників української влади з білоруською опозицією, а й виступив з черговими погрозами у бік Києва.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко під час проросійського Євразійського союзу в Астані прокоментував візит до України делегації білоруської демократичної опозиції на чолі з Тихановською. Під час відповіді білоруський диктатор використав образливі висловлювання на адресу опозиціонерів та заявив, що вони нібито мають намір сформувати збройні групи для дій на території Білорусі.

"Наших "тихушок-лахушок", кажуть, запросив тощо. Я радий, що Зеленський їх запросив. Ніяка це не опозиція. Це бандити. І вони розраховують, що там вони підготують бойовиків з-поміж білорусів, українців, поляків та ще литовців, і вони рушать і захоплять якийсь районний центр на території Білорусі", — сказав Лукашенко.

Далі Лукашенко пригрозив Україні, якщо такий сценарій буде реалізовано. За його словами, Україна в такому разі "отримає зовсім іншу якість війни".

"Не дай бог з якоїсь території буде здійснено військову атаку на територію Білорусі — війна отримає зовсім іншу якість в Україні. Не конкретизуватиму, сам розумієш",- додав білоруський диктатор.

Візит Тихановської до Києва став знаковою подією для відносин між Україною та білоруською демократичною опозицією. Після президентських виборів 2020 року, результати яких значна частина міжнародної спільноти не визнала, Тихановська стала одним із головних символів опозиційного руху в Білорусі.

