Лукашенко "дуже серйозно" пригрозив Україні: що сказав

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко виступив з новими різкими заявами щодо України. Білоруський диктатор відреагував на повідомлення про те, що українські військові визначили сотні потенційних цілей на території Білорусі у разі загрози нового вторгнення.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Під час спілкування з журналістами Лукашенко назвав "балаканиною" заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді щодо можливих 500 цілей у Білорусі. При цьому білоруський лідер помилково приписав ці висловлювання президенту України Володимиру Зеленському.

"Нехай Володимир Олександрович Зеленський вибачить мене, але це якась балаканина", — сказав Лукашенко.

Водночас він запевнив, що білоруська армія не братиме безпосередньої участі у війні проти України. За його словами, білоруських військових на українській території "не було і не буде". Однак попри запевнення щодо відсутності планів наступу, Лукашенко виступив з погрозами в бік України у випадку ударів по Білорусі.

"Не дай Боже з якоїсь території буде здійснена військова атака на територію Білорусі — війна набуде зовсім іншого характеру в Україні. У нас є одна ціль "дуже серйозна" з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі, і вони це теж розуміють", — пригрозив Лукашенко.

Також білоруський диктатор висловив думку, що до подібних заяв Київ нібито підштовхують європейські партнери України. На його переконання, таким чином союзники намагаються демонструвати власну підтримку української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році територія Білорусі використовувалася російськими військами як плацдарм для наступу на північні регіони України. Відтоді Київ уважно стежить за військовою активністю поблизу спільного кордону.

