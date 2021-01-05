Лукашенко нашел причину пандемии коронавируса

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Кириєнко Анна
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил на собрании трудового холдинга "Горизонт".
Причины пандемии COVID-19 - версия Лукашенко. Фото: euroradio.fm
По словам Лукашенко, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе.
Гарант страны подчеркнул, что важно заботиться об экологии планеты. Лукашенко предполагает, что болезнь на людей послал Бог из-за неправильного использования природных ресурсов.
Чтобы хоть немного урегулировать экологическое состояние Беларуси, Лукашенко планирует вводить современный общественный транспорт — электробусы. Также гарант страны предлагает переводить квартиры, дома и учреждения полностью на электричество.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии — если во время честных выборов изберут другого кандидата. Глава государства заявил, что сам заинтересован в том, чтобы в Беларуси было тихо и спокойно.
Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем может обернуться для Украины полный контроль Российской Федерации над Минском. Чиновник не исключает того, что Украина может оказаться в полном военном окружении, в результате чего будет необратима реальная угроза для нашей страны. Подробную информацию читайте в нашем материале.
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