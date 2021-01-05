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Лукашенко нашел причину пандемии коронавируса

Александр Лукашенко считает, что люди небрежно относятся к природе

сегодня, 17:10
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил на собрании трудового холдинга "Горизонт".

Лукашенко нашел причину пандемии коронавируса

Причины пандемии COVID-19 - версия Лукашенко. Фото: euroradio.fm

По словам Лукашенко, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе.  

Гарант страны подчеркнул, что важно заботиться об экологии планеты. Лукашенко предполагает, что болезнь на людей послал Бог из-за неправильного использования природных ресурсов.

"Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровые, и наши дети будут нищими", — заявил президент Беларуси.

Чтобы хоть немного урегулировать экологическое состояние Беларуси, Лукашенко планирует вводить современный общественный транспорт — электробусы. Также гарант страны предлагает переводить квартиры, дома и учреждения полностью на электричество.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии — если во время честных выборов изберут другого кандидата. Глава государства заявил, что сам заинтересован в том, чтобы в Беларуси было тихо и спокойно.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем может обернуться для Украины полный контроль Российской Федерации над Минском. Чиновник не исключает того, что Украина может оказаться в полном военном окружении, в результате чего будет необратима реальная угроза для нашей страны. Подробную информацию читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-esli-u-nas-ne-budet-garmonii-s-prirodoj-my-budem-nezdorovy-i-deti-budut-nischimi-422931-2021/
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