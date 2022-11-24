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Лукашенко назвал причину, почему его войска не участвуют в войне против Украины (ВИДЕО)

Лукашенко подчеркнул, что никогда не отказывался от участия его страны в так называемой "специальной военной операции" по многим направлениям

24 ноября 2022, 23:11
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Автор:

Лиля Воробьева

Армия Беларуси напрямую не участвует в российской войне в Украине, потому что они "сделают только хуже" и не разрешат конфликт. Такое заявление сделал непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Белта".

Лукашенко назвал причину, почему его войска не участвуют в войне против Украины (ВИДЕО)

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Если мы напрямую Вооруженными силами ввязаемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", — придумал причину Лукашенко.

Кроме этого, он подчеркнул, что никогда не отказывался от участия Беларуси в так называемой "специальной военной операции" по многим направлениям.

"Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живой силы туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши Вооруженные силы, пусть их там 35-40 тысяч, они не решат проблемы", — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Лукашенко сделал новое циничное заявление о войне в Украине. Непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное заявление о войне в Украине, где призвал нашу страну "остановиться" и начать переговоры с Россией. Ведь дальше, по его словам, страну ждет полное уничтожение. Александр Лукашенко заявил, что в начале полномасштабного вторжения России президент РФ угрожал Украине "потерей государственности", но сегодня государству грозит "полное уничтожение".

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко увидел плюс в западных санкциях – уверяет McDonald's покинул Белоруссию навсегда. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что благодарен Всевышнему за то, что в Беларуси перестали работать рестораны быстрого питания McDonald's. Белорусский диктатор уверен, что с "разрезанием булочки" белорусы справятся самостоятельно.

 



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Источник: https://t.me/belta_telegramm/169097
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