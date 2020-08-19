kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11815.43

ETH/USD

412.80

LTC/USD

63.15

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь Новый митинг в Беларуси: в Минской области бастует 15 000 горняков (видеотрансляция)
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый митинг в Беларуси: в Минской области бастует 15 000 горняков (видеотрансляция)

В Минской области рабочие вместо того, чтобы выйти на смену и добывать руду, создали забастовочный комитет

сегодня, 09:38 comments884
Автор:

Елена Волкова

Сегодня утром в Солигорске Минской области начался новый митинг. Против президентства Александра Лукашенко вышло на забастовку более 15000 горняков ОАО "Беларуськалий", сообщает "Радыё Свабода".

Новый митинг в Беларуси: в Минской области бастует 15 000 горняков (видеотрансляция)

Рабочие вместо того, чтобы выйти на смену и добывать руду, создали забастовочный комитет. 

“Настроены решительно. Люди сейчас меньше всего думают о деньгах. С кем я ни разговаривал, говорят, что думают об этом в последнюю очередь. Если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги уже не будут нужны. У них есть оружие - у нас есть идея”, - говорит пресс-атташе комитета Глеб Сандрос.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.

Также мы писали, что на митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу которого на выборах признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!