Новый митинг в Беларуси: в Минской области бастует 15 000 горняков (видеотрансляция)

Язык
BTC/USD
11815.43
ETH/USD
412.80
LTC/USD
63.15
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
Сегодня утром в Солигорске Минской области начался новый митинг. Против президентства Александра Лукашенко вышло на забастовку более 15000 горняков ОАО "Беларуськалий", сообщает "Радыё Свабода".
Рабочие вместо того, чтобы выйти на смену и добывать руду, создали забастовочный комитет.
“Настроены решительно. Люди сейчас меньше всего думают о деньгах. С кем я ни разговаривал, говорят, что думают об этом в последнюю очередь. Если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги уже не будут нужны. У них есть оружие - у нас есть идея”, - говорит пресс-атташе комитета Глеб Сандрос.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости