Новый митинг в Беларуси: в Минской области бастует 15 000 горняков (видеотрансляция)

Сегодня утром в Солигорске Минской области начался новый митинг. Против президентства Александра Лукашенко вышло на забастовку более 15000 горняков ОАО "Беларуськалий", сообщает "Радыё Свабода".

Рабочие вместо того, чтобы выйти на смену и добывать руду, создали забастовочный комитет.

“Настроены решительно. Люди сейчас меньше всего думают о деньгах. С кем я ни разговаривал, говорят, что думают об этом в последнюю очередь. Если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги уже не будут нужны. У них есть оружие - у нас есть идея”, - говорит пресс-атташе комитета Глеб Сандрос.



Как ранее сообщали “Комментарии”, в Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телеканал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.

Также мы писали, что на митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу которого на выборах признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования

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