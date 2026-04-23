Лукашенко неожиданно начал грезить боевыми лазерами, которые "сжигают беспилотники"

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы создана лазерная система борьбы с беспилотниками, способная уничтожать цели на расстоянии до двух километров. Об этом он сказал во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ 22 апреля. Фрагмент визита показал государственный телеканал ОНТ.

Лукашенко сжигает дроны боевым лазером.

Александр Лукашенко заявил, что современные беспилотники стали серьезным вызовом для систем противовоздушной обороны, а ни одна страна мира пока не имеет полностью эффективного способа борьбы с ними.

"Вот как обнаружить его, этот беспилотник? И чем его лучше сбивать? Или спаренными пулеметами, или просто из пулемета?", — заявил Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, дроны также научились обходить средства радиоэлектронной борьбы, потому военные ищут новые решения. В качестве примера Лукашенко вспомнил о "какой-то лазере", который якобы может сжигать дроны.

"Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Достаточно эффективный, министр обороны говорит, что на полтора-два километра сжигает беспилотник", — сказал Лукашенко.

Никаких технических деталей системы, ее испытаний или серийного производства официально не обнародовали. Также не сообщается, кто именно разработчик комплекса и проходил ли он реальные боевые тесты.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович заявлял, что белорусские силы регулярно применяют авиацию и зенитные комплексы для уничтожения дронов, залетающих в воздушное пространство страны. Кроме того, в марте представители МВД Беларуси сообщали, что за прошлый год было обезврежено более 500 беспилотников, часть которых называлась боевыми. Однако о происхождении дронов в Беларуси не сообщалось.

в Беларуси еще в 2024 году заявляли о разработке лазерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко предсказывает крах Путину и Трампу: назвал их "императорами".