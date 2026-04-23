Лукашенко несподівано почав марити бойовими лазерами, які "спалюють безпілотники"

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі нібито створили лазерну систему боротьби з безпілотниками, здатну знищувати цілі на відстані до двох кілометрів. Про це він сказав під час відвідин Мінського аероклубу ДТСААФ 22 квітня. Фрагмент візиту показав державний телеканал ОНТ.

Лукашенко спалює дрони бойовим лазером. Фото створене ШІ

Олександр Лукашенко заявив, що сучасні безпілотники стали серйозним викликом для систем протиповітряної оборони, а жодна країна світу поки не має стовідсотково ефективного способу боротьби з ними.

"Ось як виявити його, цей безпілотник? І чим його краще збивати? Чи спареними кулеметами, чи просто з кулемета?", — заявив Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, дрони також навчилися обходити засоби радіоелектронної боротьби, тому військові шукають нові рішення. Як приклад Лукашенко згадав про "якийсь лазер", який нібито може спалювати дрони.

"Наші якийсь лазер винайшли. Ось я хочу подивитись. Досить ефективний, міністр оборони каже, що на півтора-два кілометри спалює безпілотник", — сказав Лукашенко.

Жодних технічних деталей щодо системи, її випробувань чи серійного виробництва офіційно не оприлюднили. Також не повідомляється, хто саме є розробником комплексу та чи проходив він реальні бойові тести.

Раніше командувач ВПС і військами ППО Андрій Лук’янович заявляв, що білоруські сили регулярно застосовують авіацію та зенітні комплекси для знищення дронів, які залітають у повітряний простір країни. Крім того, у березні представники МВС Білорусі повідомляли, що за минулий рік було знешкоджено понад 500 безпілотників, частина з яких називалася бойовими. Однак про походження дронів у Білорусі не повідомляли.

