Лукашенко пророкує крах Путіну та Трампу: назвав їх "імператорами"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна "імператорами". За його словами, на відміну від них, він не прагне загальної любові та не має таких можливостей впливу.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT відповів щодо критики в його бік та заявив, що спокійно реагує на звинувачення в авторитаризмі.
Також білоруський лідер прокоментував публікації західних медіа, де його часто називають "останнім диктатором Європи". Лукашенко заявив, що не вважає себе диктатором, а також додав, що справжня диктатура нібито завжди закінчується крахом.
Окремо Лукашенко різко висловився щодо Сполучених Штатів. Він заявив, що Вашингтону варто "повчитися демократії" у Білорусі, а розмови США про права людини назвав політичними деклараціями.
