Лукашенко пророкує крах Путіну та Трампу: назвав їх "імператорами"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна "імператорами". За його словами, на відміну від них, він не прагне загальної любові та не має таких можливостей впливу.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT відповів щодо критики в його бік та заявив, що спокійно реагує на звинувачення в авторитаризмі.

"Господь мене надоумив сприймати ситуацію так, як вона є. І він мені завжди підказував, що тебе любити не будуть... Я не імператор, як Дональд Трамп або Володимир Путін. Вони можуть собі дозволити розмірковувати, щоб їх любили. У мене не ті можливості, що в них", — сказав Лукашенко.

Також білоруський лідер прокоментував публікації західних медіа, де його часто називають "останнім диктатором Європи". Лукашенко заявив, що не вважає себе диктатором, а також додав, що справжня диктатура нібито завжди закінчується крахом.

"Диктатура завжди призводить до якоїсь поразки, до краху. Як сталося у вас у США з Іраном. Нехай не крах, але щось на поразку схоже. Я не маю такого ресурсу, щоб диктувати. Ось Трамп має цей ресурс, і він диктує — у Венесуелі, на Кубі, намагається в Ірані диктувати, Китаю — всім країнам щось продиктувати", — сказав Лукашенко.

Окремо Лукашенко різко висловився щодо Сполучених Штатів. Він заявив, що Вашингтону варто "повчитися демократії" у Білорусі, а розмови США про права людини назвав політичними деклараціями.

